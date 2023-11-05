Воскресенье, 5 Ноября 2023 23:01

АрмИнфо.Бывший Омбудсмен Армении Арман Татоян отреагировал на заявление члена оппозиционной парламентской фракции <Айастан> (<Армения>) Арцвика Минасяна о том, что ему было предложено возглавить временное правительство.

По словам Татоян, он вынужден обратиться к вчерашнему заявлению Минасяна, в котором последний, коснувшись реальных причин провала <Национального комитета>, отметил, что <ими было предложено временное правительство во главе с Арманом Татояном. <Условие было одно, чтобы католикосы и все бывшие президенты публично выразили свою поддержку этой идее, однако, идею не удалось реализовать из-за негативной реакции первого президента РА Левона Тер-Петросяна>, - заявил депутат.

<Во-первых, я не имею и не имел никакого отношения к указанным политическим процессам и Национальному комитету, с его обсуждениями. Со мной никто не обсуждал формирование <Временного правительства> или вопросы, связанные с его руководством. Обсуждать причины провала этих процессов в контексте моего имени странно и непонятно: , - отметил экс-Омбудсмен. По его словам, возрастающие проблемы безопасности Армении, вынужденное переселение армян из Арцаха, угрозы армянской идентичности, внутренний раскол и враждебность общества в Армении, системно разорванные связи с Диаспорой требуют неотложных решений. Эти вопросы глубоко волнуют каждого армянин, в том числе и его, отметил Татоян, заверив, что никогда не уклонялся от ответственности.

<Ещё раз повторяю то, что уже сказал однажды публично год назад: я веду активную общественную деятельность, но не принадлежу ни к какой политической силе и не имею никаких отношений ни с какой политической силой.

Когда я посчитаю необходимым участвовать в каком-либо политическом процессе, я буду действовать самостоятельно и четко заявлю об этом. Причем, буду руководствоваться повесткой дня государственной безопасности, обеспечения верховенства закона и прав человека, защиты национальных ценностей и восстановления общественной солидарности>.-