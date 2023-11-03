Пятница, 3 Ноября 2023 21:52

АрмИнфо.Мой визит в Ереван проходит в период, когда Армения сталкивается с многочисленными проблемами. Об этом 3 ноября в Ереване на совместном пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"В нашей памяти еще свежи кадры поток людей в Лачинском коридоре, людей, покидающих родину из опасений за свою жизнь. Это был серьезный вызов Армении принять такое количество людей. Однако, правительство Армении сохранило спокойствие и приложило усилия, чтобы принять людей. Выделило средства для этого, что вызывает уважение. Вы открыли свое сердце людям", - заявила Бербок/

Вместе с тем она подчеркнула, что начиная с 2022 года Германия оказывала серьезное содействие Армении. При этом она сообщила, что к уже оказанной помощи правительство Германии добавит еще 9.3 млн евро гуманитарной помощи для преодоления текущих вызовов.

"Мы желаем создать условия для достижения мира между Ереваном и Баку путем мирных переговоров. Германия защищает территориальную целостность Армении и Азербайджана. Это основа для переговоров. Возникает много сложных вопросов о границах, в том числе на основе каких карт проводить делимитацию. Это большая задача для Армении и Азербайджана, найти решение, которое станет лучом надежды для людей, желающих жить в мире", - добавила глава внешнеполитического ведомства.

В то же врем, она подчеркнула, что ЕС на протяжении многих лет выполняли роль нейтрального посредника. В этой связи она выразила убеждение, что усилия президента Европейского совета Шарля Мишеля могут стать мостом для достижения мира.

"Потому необходимо возобновить переговоры", - подчеркнула министр.

Бербок также коснулась деятельности гражданской миссии ЕС в РА, высказавшись за ее укрепление и расширение. "Посредством миссии пытаемся оказать Армении прямое содействие, достичь стабильности и доверия. ЕС посредством этой миссии тут в Армении выступает нейтральным посредником, и миссия должна быть во благо и Азербайджану", - отметила глава МИД ФРГ.

Она также сообщила о намерении посетить и миротворческую бригаду.

Касаясь двусторонних отношений, она высказалась за укрепления контактов между людьми, и выразила готовность Германии оказать содействие РА на пути демократических реформ. "Хотим таrже способствовать общению между жителями двух стран. Например, институт Гете заявил, что действующий в Ереване центр Гете в будущем станет институтом. Для достижения этой цели необходимо работать в направлении подписания соглашения в сфере культуры", - подытожила Бербок.