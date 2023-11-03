Пятница, 3 Ноября 2023 16:23

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане провел встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба турецкого лидера, в ходе встречи были обсуждены турецко- азербайджанские связи, региональные и глобальные вопросы, а также израильско- палестинский конфликт.

Собеседники коснулись текущей ситуации в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией и "постконфликтный процесс между Азербайджаном и Арменией".

В контексте израильско-палестинского конфликта, Эрдоган заявил, что усилия Турции по оказанию гуманитарной помощи будут продолжаться еще активнее. Кроме того, турецкий лидер отметил, что международное сообщество должно послать четкие сигналы, чтобы обеспечить соблюдение Израилем международного права.

"Постоянный мир в регионе может быть возможен только при создании географически интегрированного и независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - считает Эрдоган.