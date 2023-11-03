Пятница, 3 Ноября 2023 11:33

АрмИнфо.Министр иностранных дел Германии Анналена Бурбок сегодня прибудет в Армению, где встретится с премьер- министром РА Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном.

Как сообщает пресс-служба посольства ФРГ в РА, она также посетит наблюдательную миссию Евросоюза и центр приема беженцев из Нагорного Карабаха.

"Германия выступает за устойчивый мир, политическую и экономическую диверсификацию региона и тесные и хорошие отношения с Европой. Укрепление доверия и установление примирения в регионе очень важно.

Основная цель - это всеобъемлющее мирное решение путем переговоров, чтобы армяне и азербайджанцы могли жить мирно и безопасно в пределах своих национальных границ. Мы поддерживаем скорейшее возобновление трехсторонних переговоров при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля", - говорится в сообщении дипмиссии.

Добавим, что из Еревана Бербок отправится в Баку.