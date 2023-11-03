Пятница, 3 Ноября 2023 09:55

АрмИнфо.Содокладчики мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам Армении Кимо Кильюнен и Бориана Аберг с ознакомительным визитом прибудут в Ереван.

Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, в рамках визита 6-8 ноября они проведут ряд встреч. В частности, в Ереване они проведут встречу с премьер-министром, министрами юстиции и внутренних дел, а также представителями парламента. Запланированы также переговоры с председателем Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и главами других ведомств.

Содокладчики также посетят Ерасх, где встретятся с представителями местных властей и беженцами из Нагорного Карабаха.