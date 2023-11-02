Четверг, 2 Ноября 2023 17:43

АрмИнфо. 1 ноября в Ереване отметили 152-й день рождения одного из родоначальников армянской классической музыки, великого композитора, дирижера, педагога и музыкально-общественного деятеля Александра Афанасьевича Спендиаряна.

Невзирая на то, что композитор прожил в Армении только последние 4 года своей жизни, сложно переоценить его вклад в развитие армянской классики и в целом музыкального искусства. Спендиарян переехал в Армению в 1924 году по приглашению властей, чтобы возглавить музыкальную жизнь Советской Армении. С переездом в Армению композитор сразу же выступил в прессе со специальной статьей о роли симфонической музыки в воспитании эстетических вкусов народа. Он же и был инициатором создания Симфонического оркестра Армении. На исторической родине композитор продолжил деятельность в сфере музыкального издательства , писал статьи, рецензии, дирижировал, и сумел оставить богатое культурное наследие в период армянского творчества. В различных источниках пишут, что годы проживания в Армении стали не только расцветом композиторской, но и педагогической деятельности Спендиаряна. Познав всю глубину народной армянской музыки, он создал гениальные произведения, которые навсегда остались в истории музыки. Это <Ереванские этюды> ( композиция, посвященная Ивану Айвазовскому), и опера <Алмаст>, которую часто называют одним из лучших творений армянского театра. Как отмечал в то время Арам Хачатурян, <до Спендиарова армянская музыка была преимущественно вокальной, а композитор поднял её потолок, сделал другими масштабы и критерии>. Помимо Дома-музея именем композитора в Ереване назван Академический театр оперы и балета, музыкальная школа и одна из центральных улиц столицы.

По старой традиции в день рождения Александра Афанасьевича сотрудники Дома-музея, Театра оперы и балета и учащиеся музыкальной школы им. Спендиаряна возложили цветы у могилы композитора. После чего в Доме-музее состоялось торжественная церемония открытия постоянной экспозиции с обновленными компонентами. В беседе с журналистами директор Дома-музея Александра Спендиаряна Марина Отарян рассказала, что обновление экспозиции состоялось благодаря сотрудничеству с архитектурной мастерской Арев Самуэлян.

Инновационные решения, предложенные мастерской, еще более погружают посетителей в атмосферу ялтинской гостиной Александра Спендиарова, в которой собирался цвет творческой интеллигенции того времени, в том числе Николай Римский-Корсаков, Лев Толстой, Антон Чехов, Максим Горький, Александр Глазунов, Федор Шаляпин и др. Эти собрания в доме у композитора называли <спендиаронами>.

Более того, с сегодняшнего дня благодаря нововведениям в музее все посетители смогут услышать звучание скрипки композитора (фирмы <Якоб Шатйнер>), на которой одно из его произведений играет выдающийся армянский скрипач Карен Шахгалдян.

Помимо того, что Арев Самуэлян с особой ответственностью подошла к поручению по видоизменению экспозиции, она передала в дар музею два письма, написанные дочерью композитора - Мариной Спендиаровой ее дедушке Марку Петросяну.

В этой связи Марина Отарян сообщила, что музей имеет большой фонд, связанный с жизнью Марины Спендиаровой, начиная с детских лет, заканчивая периодом, проведенным в ГУЛАГе. Обращаясь к представителям Министерства образования, науки, культуры и спорта, которые также присутствовали на торжестве, она предложила рассмотреть возможность представления в музее архива Марины Александровны, который представляет собой высокую ценность. <Я могу сказать, что это богатство армянского народа, потому что Марина Спендиарова сделала великое дело в культурной, музейной жизни Армении, свидетельством чему является сегодня наш музей>, - сказала г- жа Отарян.

Отметим, что вечер продолжился концертом струнного квартета <Мехеди>, который исполнил произведения Александра Спендиаряна и других армянских композиторов.

Было отмечено, что в 152 годовщину дня рождения композитора Дом-музей инициировал мобильную выставку <Наш Спендиарян>, представляющую жизнь и творчество композитора, которая в течение года будет путешествовать по всем музыкальным школам Еревана, а после охватит и областные школы.

Напомним, что в ереванской квартире Александр Спендиарян прожил лишь 2 года - с 1926-го по 1928г. Родился он в Украине, в г. Каховка в семье землевладельца и лесопромышленника и пианистки, от которой и перенял музыкальные гены. Первые сочинения Спендиаров написал в 7 лет, в 9 - начал играть на скрипке и фортепиано. Однако осознанный интерес к музыке возник намного позже. Александр Спендиаров успел даже окончить юридический факультет Московского университета, и только после этого приступил к изучению теории композиции у известного композитора и педагога Николая Кленовского. Поворотным для Спендиарова стал 1896 год, когда он познакомился с великим русским композитором Николаем Римским-Корсаковым, который и ввел его в круг петербургских музыкантов.

Стоит отметить, что еще в детские годы Спендиаров познакомился с народной музыкой Украины и Крыма. Записал и обработал множество украинских и крымско-татарских народных песен. В 1921 году написал <Украинскую сюиту> и музыку к стихотворению <Завещание> Тараса Шевченко.

В последующие годы Спендиаров создал множество романсов, хоровых сочинений, вокальных произведений с оркестром, инструментальных и оркестровых пьес. Среди последних выделяются две тетради <Крымских эскизов> (1903 и 1912) и симфоническая картина <Три пальмы> (1905). В 1926 году композитор получает звание народного артиста Армянской ССР. Трижды (1908, 1910, 1912) удостаивался премии М. И. Глинки.

В 1901 году Александр Спендиаров женится на внучатой племяннице великого мариниста Ивана Айвазовского, с которым его также связывала теплая дружба - Варваре Мазировой.

Скончался композитор в Ереване 7 мая 1928 года.

Отметим, что Дом-музей А. Спендиарова расположен в Ереване по адресу ул. Налбандяна, 21