Четверг, 2 Ноября 2023 17:42

АрмИнфо. В 2024 году продолжатся работы по очистке территорий, прилегающих к озеру Севан. Об этом 2 ноября в ходе парламентских осуждений по проекту государственного бюджета Армении заявил министр окружающей среды РА Акоп Симидян.

По его словам, в следующем году предстоит очистить порядка 203 гектаров территорий. Заказчиком данной программы выступит Национальный парк <Севан>, а исполнитель будет выявлен по результатам тендера, который планируется объявить в ближайшее время. Всего на реализацию проекта из госбюджета будет направлено 98 млн драмов. В том случае, если парк будет не успевать по срокам реализации программы, будет объявлен новый тендер. Министр подчеркнул, что тендеры проводятся в соответствии с лотами, которые утверждены ведомством. Только в текущем году были организованы конкурсы на сумму порядка 200 млн драм, но по причине отсутствия участников, работы не были завершены. В целом, продолжил министр, до 2026 года предстоит очистить территории на площади в 800 гектаров.

Также будет проведена работа по увеличению популяции сига, на что в госбюджете предусмотрена сумма в 15 млн драм.