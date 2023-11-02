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АрмИнфо. В 2024 году продолжатся работы по очистке территорий, прилегающих к озеру Севан. Об этом 2 ноября в ходе парламентских осуждений по проекту государственного бюджета Армении заявил министр окружающей среды РА Акоп Симидян.
По его словам, в следующем году предстоит очистить порядка 203 гектаров территорий. Заказчиком данной программы выступит Национальный парк <Севан>, а исполнитель будет выявлен по результатам тендера, который планируется объявить в ближайшее время. Всего на реализацию проекта из госбюджета будет направлено 98 млн драмов. В том случае, если парк будет не успевать по срокам реализации программы, будет объявлен новый тендер. Министр подчеркнул, что тендеры проводятся в соответствии с лотами, которые утверждены ведомством. Только в текущем году были организованы конкурсы на сумму порядка 200 млн драм, но по причине отсутствия участников, работы не были завершены. В целом, продолжил министр, до 2026 года предстоит очистить территории на площади в 800 гектаров.
Также будет проведена работа по увеличению популяции сига, на что в госбюджете предусмотрена сумма в 15 млн драм.
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|Вице-спикер НС РА: на данный момент на армяно- азербайджанской границе нет скопления войск
|Комиссия по телевидению и радио РА выявила нарушения российскими телеканалами условий межправсоглашения - Акопян
|Спикер: Армения высоко ценит четкие сигналы Японии относительно неприемлемости политики Азербайджана по применению силы
|Специальное подразделение СНБ по охране коммуникаций приступило к работе - премьер
|Оппозиционный депутат напомнил Вашингтону: Азербайджан уже без последствий оккупировал суверенные территории Армении
|Первоклассники Армении отмечают праздник буквы «А»
|Пресс-релиз по 16-му заседанию министров иностранных дел форума сотрудничества «центральная Азия-республика Корея»
|Мероприятия в рамках форума сотрудничества «Центральная Азия-республика Корея» в Ашхабаде
|В Ереване прошла V республиканская конференция "Современные вызовы и возможности развития военной промышленности Армении"
|Инициатива <Перекресток мира> останется лишь на бумаге - эксперт
|Госдеп США: Любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении будет иметь серьезные последствия
|Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Узбекистана
|Армянский Совет "Китай-Евразия" и Институт исследований Восток-Запад им.Лама заключили стратегическое партнерство
|В Ереване во второй раз пройдет фестиваль актуальной документалистики <Артдокфест>
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|Против экс-премьера Армении возбуждено уголовное дело
|Оперу Джузеппе Верди <Бал-маскарад> представят на сцене Концертного зала им. А. Хачатуряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армянский Патриархат Иерусалима сообщает об аннулировании сделки по поместью "Коровий сад" на Святой земле
|Дело о 1 марта 2008 года раскрыто - Сасун Хачатрян
|Дело в отношении экс-министра охраны природы уже находится в суде - Антикоррупционный комитет
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|Армен Чарчян вновь возглавил медицинский центр <Измирлян>
|Аппарат премьер-министра РА намерен реализовать в следующем году программу <Герой нашего времени>
|Институт Лемкина бьет тревогу: Азербайджан готовится к вторжению в Армению
|Принято политическое решение о выводе органов госуправления за пределы Еревана - министр
|Армения и Иран подписали меморандум о сотрудничестве и обмена рабочей силой
|Карательные действия могут подорвать усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном - посол Канады
|В Aшхабаде состоялась встреча министров иностранных дел стран ЦА и генерального секретаря ОБСЕ
|Энтони Блинкен: Армения одна из стран, нуждающихся в дополнительной гумпомощи
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|Посол Франции: Азербайджан пошел на депортацию армянского населения Нагорного Карабаха при соучастии России
|Ардшинбанк признан «Лучшим корпоративным» и «Лучшим ESG-банком» Армении по версии журнала Euromoney
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