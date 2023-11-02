Четверг, 2 Ноября 2023 15:42

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении сообщила о раскрытии случая подготовки террористического акта со стороны группы лиц по предварительному заговору.

Так, согласно сообщению СНБ РА, в ходе следствия установлено, что А.М, С.М, Э.Ц, В. В, К.С. и не установленные следствием лица, в составе группы, планировали в 2023 г совершить взрыв и иные общественно опасные действия.

Отмечается, что планировался захват строений государственного и иного значения, что сопровождалось бы угрозой убийства гражданского лица, предположительно нанесением большого имущественного ущерба, иных тяжких последствий, целью являлась дезорганизация работы органов общественной власти.

"Эти действия независимо от воли организаторов не были реализованы, поскольку были выявлены СНБ. На основании достаточных фактических данных, полученных в рамках уголовного производства, в отношении 5 членов преступной группы по соответствующей статье Уголовного кодекса РА возбуждено уголовное преследование, предъявлены обвинения. В качестве меры пресечения избран арест", - добавили в СНБ РА.

В ведомстве сообщили, что были проведены обыски по адресам проживания членов преступной группы, в прилегающих к ним строениях, в отдельных местах сбора. "В результате этих действий были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, одно взрывное устройство, одно устройство запуска сигнальной ракеты, одно летательное устройство и два предположительно прикрепляемых к нему газовых баллона с манометром, два колющих инструмента с деревянными рукоятками, контейнер с осколками боеприпасов, бронежилет, военная форма, оптический прицел, наручники, телекоммуникационные устройства, устройства для видеонаблюдения, электронные носители, компьютеры и мобильные телефоны, около десятка неиспользованных карт операторов связи РА и РФ, солнечная батарея, блокноты, содержащие различные записи, документы, содержащие явные, а также скрытые записи о подготовке к совершению теракта и т.д.", - добавили в ведомстве.

В СНБ Армении также сообщили, что в ходе изучения найденных в результате обысков записей и других материалов было установлено, что готовящийся теракт носил название "Северный листопад". Отмечается, что для успешной реализации задачи и последующего вовлечения в террористические действия более широких масс заранее планировалось создать украинские, молдавские Телеграм-каналы, под названием "Восстание национального спасения", за день до начала террористических актов, начиная с ночных часов, активизировать Telegram-каналы и активистов.

"Для успешного осуществления преступной деятельности планировалось также заранее приобрести предметы для оказания первой помощи, а также вывезти семьи членов преступной группы в Грузию", - добавили в ведомстве, отметив, что следствие продолжается и ведутся усилия для выявления всех участников преступления.