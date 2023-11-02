Четверг, 2 Ноября 2023 15:41

АрмИнфо.Россия рассматривает встречи на Мальте в так называемом Копенгагенском формате в качестве демонстративного антироссийского жеста официального Еревана. Об этом 2 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу прокомментировать встречу секретаря Совбеза РА Армена Григоряна с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Захарова напомнила, что ранее Киев посещала супруга премьера РА Анна Акопян, в Дублине спикер парламента Ален Симонян контактировал со своим украинским коллегой Русланом Стефнчуком, сам глава правительства Никол Пашинян в Гранаде встречался с президентом Украины Владимиров Зеленским.

"В Ереване, думаю, должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России, и тут нет другого определения. И вызывает сожаление, что нынешнее руководство Республики целенаправленно, упорно разрушает наши союзнические отношения, которые само же не так давно называло важнейшим фактором стабильности и процветания Армении", - сказала официальный представитель МИД РФ.

"Что же касается целого ряда средств массовой информации или медиа-ресурсов Армении, которые проплачиваются через ресурсы,

аффилированные с госорганами или людьми, находящимися в рядах исполнительной власти, и их антироссийской риторики, то тут говорить вообще ни о чем не приходится. Это уже неприкрытый русофобский контекст, на грани уже национализма в отношении нашей страны", - отметила она, еще раз подчеркнув, что в Москве прекрасно понимают, кто стоит за финансированием этих ресурсов.

Напомнив, что встреча Григорян-Ермак состоялась 29 октября на Мальте на полях третьей встречи по реализации Украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.