Четверг, 2 Ноября 2023 14:52

АрмИнфо. На данный момент на армяно-азербайджанской границе нет скопления войск. Об этом 2 ноября журналистам заявил вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

По его словам, в последнее время в армяно- азербайджанских отношениях наблюдаются некоторые положительные изменения, особенно с точки зрении риторики, принятия различными государствами и международными структурами проармянских резолюций и заявлений, в которых вопрос о территориальной целостности Армении не должен ставиться под сомнение. <Конечно, приветствуется факт некоторого изменения риторики. В то же время, говорить о том, что все прекрасно, не приходится>, - отметил вице-спикер, указав, в частности, на проведение Турцией и Азербайджаном совместных учений вблизи границ Армении. Вице-спикер заметил, что дает общую оценку, но за конкретными событиями он призвал следить за сообщениями оборонного ведомства страны.