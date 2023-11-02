Четверг, 2 Ноября 2023 14:12

АрмИнфо.За последние два месяца Комиссия по телевидению и радио РА направила в Министерство высокотехнологической промышленности РА 2 справки о нарушениях российскими телеканалами, вещающими на Армению, условий межправительственного соглашения. Об этом 2 ноября в ходе обсуждений в комиссиях Национального Собрания РА по проекту государственного бюджета РА 2024 года глава комиссии Тигран Акопян.

По его словам, Комиссия перевыполнила условия данного межправительственного соглашения, поскольку на нее возложены полномочия не только осуществлять мониторинг этих каналов как минимум пять дней в месяц, но и принимать решения по выявленным нарушениям.

В министерство высокотехнологической промышленности за последние 2 месяца направлены 2 справки. <Другого мандата у Комиссии нет>, - сказал Акопян, добавив, что справки касались скандальной программы <Наследники Тутти>. Акопян добавил, что трижды встречался с заместителем министра цифрового вещания, связи и массовых коммуникаций РФ, в ходе которых была представлена ситуация. Кроме того, дважды была проведена встреча с руководителем и заместителем руководителя <Роскомнадзора>, которым также был представлен пакет нарушений. Акопян отметил, что право на последующие переговоры с российской стороной принадлежат Министерству высокотехнологической промышленности РА и Министерству иностранных дел РА.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления вещания в общественном мультиплексе телеканала CNN, которое было приостановлено в сентябре 2021 года, Акопян заметил, что в данном мультиплексе могут вещать зарубежные телеканалы лишь при наличии межправительственного соглашения.

Напомним, что 25 октября в парламенте страны в ходе правительственного часа министр высокотехнологической промышленности РА Роберт Хачатрян отмечал, что российские телеканалы, вещающие в Армении, допустили определенные нарушения. "Комиссия по телевидению и радио несет ответственность за отдельные контакты и нарушения. Недавно мы отправили запрос и получили протоколы об отдельных нарушениях, в том числе о нарушениях, произошедших 23 октября. Что касается следующих шагов, мы проинформируем", - ответил он на соответствующий вопрос депутата от правящей партии.

Каким именно каналам вменяются нарушения, министр не уточнил. В Армении через общественный мультиплекс ретранслируются российские Первый канал, "Культура" и РТР-Планета. Также в республике вещает межгосударственный телеканал "Мир", штаб- квартира которого находится в Москве. Ранее в МИД Армении сообщили, что в связи с выпуском 23 октября на Первом канале телепередачи, "в ходе которой были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения", во внешнеполитическое ведомство республики был вызван посол РФ в Ереване Сергей Копыркин".