Четверг, 2 Ноября 2023 13:08

АрмИнфо. В структуре Службы национальной безопасности уже создано специальное подразделение, которое будет заниматься охраной региональных и международных коммуникаций, проходящих по территории Армении. Об этом 2 ноября на заседании правительства РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, новая структура будет заниматься охраной газопроводов, железных дорог, кабелей, линий электропередачи, а

также безопасным провозом по данным коммуникациям грузов и людей. Ранее в данном направлении уже проведена некоторая работа. <Сегодня мы можем сказать, что подразделение уже сформировано, оно укомплектовано и со вчерашнего дня приступило к выполнению своих обязанностей>, - отметил премьер- министр, добавив, что новая структура создана в рамках инициативы <Перекресток мира>, о чем было заявлено недавно в Тбилиси.

Напомним, что 26 октября, выступая в столице Грузии, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство республики разработало и представляет проект <Перекресток мира> как важную часть повестки мира. Ключевой смысл этого проекта - развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Исламской Республикой Иран путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железнодорожных путей, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи. <Железные дороги, проходящие через юг и север Армении, на протяжении уже тридцати лет не функционируют на региональном уровне, не функционируют соединяющие Восток и Запад многочисленные автомагистрали, в то время как возобновление эксплуатации этих дорог стало бы коротким и эффективным как железнодорожным, так и автомобильным маршрутом, соединяющим Каспийское море со Средиземным. Точно так же эти железнодорожные и автомобильные коммуникации могут стать эффективным путем соединения Персидского залива с Черным морем, в том числе, с грузинскими портами. Этот проект принесет огромную пользу всем странам нашего региона, и я хочу обратить внимание правительств и частных инвесторов на эту возможность>>, - заявил глава армянского правительства.