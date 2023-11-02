Четверг, 2 Ноября 2023 13:04

АрмИнфо. Оппозиционный депутат от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян усомнился в искренности заявлений Госдепа США по части недопустимости нарушения территориальной целостности РА.

Депутат констатировал, что Госдепартамент сегодня заявил, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении и любое нарушение этого суверенитета и территориальной целостности повлечет за собой серьезные последствия.

"Если США искренни в своих оценках, то должны объяснить, как же так получилось, что для Азербайджана не было никаких последствий, когда он в 2021-2022 годах нарушил территориальную целостность Республики Армения, вторгся на территорию РА в разных направлениях, и продолжает удерживать эти территории оккупированными по сей день?

То же самое относится и к предостережениям относительно применения силы, которые также были положены в основу урегулирования арцахского вопроса. Однако, ни одно предостережение или инструмент сдерживания не был применен и Азербайджан реализовал свою политику геноцида посредством применения силы в течение 2020 -2023 годов, тем самым установив полный контроль над Арцахом", - отметил Абрамян.

Оппозиционер также обратил внимание, что США не предприняли никаких действий, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько месяцев назад во всеуслышание заявил, что в международной практике решением проблемы является применение силы, а не международного права. "И тогда никто, и в данном случае США, свои увещевания и предостережения не довел до адресата, а последствия всем известны", - подытожил Абрамян.

Отметим, что сегодня, в Госдепе США на просьбу прокомментировать вчерашнее предупреждение о "Красном флаге" в связи с возможным вторжением Азербайджана в Армению в ближайшие дни или недели, опубликованное Международным Институтом Лемкина по предотвращению геноцида, в частности, заявили:

"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении. Мы подчеркнули, что любое нарушение этого суверенитета и территориальной целостности приведет к серьезным последствиям.

Мы регулярно подчеркиваем наши ожидания, например, предостережения против применения силы, и постоянно следим за ситуацией. Армения является близким партнером и другом Соединенных Штатов, и мы рассчитываем на сотрудничество с властями Армении для укрепления политической и экономической безопасности Армении".

Добавим, что по разным оценкам, Азербайджан оккупировал свыше 150 кв км суверенных территорий за последние три года и продолжает их удерживать на фоне бездействия международного сообщества. Власти Армении отказываются называть точные цифры. Территории захвачены в Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях РА.