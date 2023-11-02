Четверг, 2 Ноября 2023 12:18

АрмИнфо.В эти дни для первоклассников различных школ Армении наступил особенный день – они принимают участие в презентации буквы «А». Не стало исключением и мероприятие, проведенное 2 ноября в основной школе № 117 им. К.Заряна.

В этот день ученики первого класса «б» во главе со своим классным руководителем Мариам Даниелян торжественно отметили «рождение» буквы «А». В ходе урока малыши активно выражали свои знания. Открытый урок был насыщен загадками, песнями и стихами, посвященными букве «А», дети ознакомились с печатным и рукописным видом буквы. Во время урока они пели, читали стихотворения, составляли множество слов с буквой «А», выполняли групповую работу. В конце мероприятия учащимся было роздано печенье с буквой «А». «Это было замечательное мероприятие для школьников, которое они запомнят надолго!», - отметила классный руководитель.