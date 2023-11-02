Четверг, 2 Ноября 2023 11:12

АрмИнфо.. В Национальном исследовательском университете МО РА состоялась V республиканская конференция на тему "Современные вызовы и возможности развития военной промышленности Армении". В этом году она также была организована совместным усилиями Национального исследовательского университета МО РА и Академии государственного управления РА.

Как сообщает пресс-служба Университета, основной целью конференции было обсуждение новых задач развития военной промышленности Армении, препятствий развития и возможных путей их преодоления. Уже пятый год научная конференция служит эффективной площадкой для государственных органов, заинтересованных в развитии отрасли, представителей научного, военно-научного и бизнес-сообщества, чтобы представить свое видение развития отрасли и обсудить возможности решения проблем связанных с этим.

Вступительную речь конференции произнес начальник Национального оборонно- исследовательского университета МО РА, генерал-майор Геннадий Таварацян, который подчеркнул важность конференции с точки зрения представления военно-политическому руководству эффективных предложений по развитию отрасли. В свою очередь проректор по научной работе МО РА, ученый-аналитик группы стратегических игр и моделирования МО РА Гагик Арутюнян подчеркнул, что развитие военной промышленности для Армении может одновременно решить две важные задачи: экономическое развитие и безопасность, поэтому имеет онтологическое значение для государства.

В ходе конференции с научным докладом выступил к.т.н. М. Маркосян на тему "Моделирование военных действий как средство выбора направлений развития военной промышленности"; к.т.н. Р. Варданян на тему "Современные солнечные фотоэлектрические преобразователи, используемые в вооруженных силах, и возможности организации их производства"; научный сотрудник Института исследований прикладной политики, военный аналитик Л. Нерсисян на тему "Новые возможности армянской военной промышленности в контексте выхода на рынок западных компонентов вооружения"; доктор экономических наук, профессор, руководитель научно- исследовательского центра "Альтернатива" Т. Манасерян на тему "Возможности, предоставляемые сотрудничеством государства, частного сектора и экспертного сообщества в развитии военной промышленности РА"; к. юр.наук, председатель Палаты аудиторов

Н. Саргсяна на тему "Рассмотрение военной промышленности как локомотива развития экономики Армении".

На основе наблюдений, мнений и рекомендаций, высказанных в ходе конференции, обобщенные результаты в виде рекомендаций по развитию отрасли будут представлены соответствующим органам государственного управления.