Четверг, 2 Ноября 2023 10:03

АрмИнфо. Любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении будет иметь серьезные последствия. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Так, в ответ на запрос армянской службы "Голос Америки" с просьбой прокомментировать вчерашнее предупреждение о "Красном флаге" в связи с возможным вторжением Азербайджана в Армению в ближайшие дни или недели, опубликованное Международным Институтом Лемкина по предотвращению геноцида, в Госдепе, в частности, заявили:

"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении. Мы подчеркнули, что любое нарушение этого суверенитета и территориальной целостности приведет к серьезным последствиям.

Мы регулярно подчеркиваем наши ожидания, например, предостережения против применения силы, и постоянно следим за ситуацией. Армения является близким партнером и другом Соединенных Штатов, и мы рассчитываем на сотрудничество с властями Армении для укрепления политической и экономической безопасности Армении".