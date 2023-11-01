Среда, 1 Ноября 2023 19:15

АрмИнфо. Против бывшего премьер-министра РА Гранта Багратяна возбуждено уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Багратян. <Сообщаю вам, что власти Армении возбудили против меня уголовное дело.

Первое судебное заседание по этому делу состоится 10 ноября в 16:00 по адресу: Нор Норк, улица Гюликевхяна, 20, 4-й корпус, 5-й зал, судья Манвел Шахвердян. Уважаемые представители прессы, извините, что не отвечаю на ваши звонки. Кому интересно, приходите на судебное заседание>, - написал экс-премьер.