Среда, 1 Ноября 2023 17:04

АрмИнфо. Армянский Патриархат Иерусалима сообщает об аннулировании сделки по поместью "Коровий сад" на Святой земле. Об этом сообщил глава Иерусалимского Патриархата отец Аган Гогчян.

"Армянский Патриархат Иерусалима сообщает, что направил письмо компании Xana Gardens Ltd, в котором сообщает, что расторгает договор от 8 июля 2021 года относительно поместья "Коровий сад" в Армянском квартале Старого города в Иерусалиме", - отметил он.

"Коровий сад" расположен на исторической горе Сион, в юго-западном углу Армянского квартала Иерусалима. Еще в ноябре 2021 года Высший духовный совет при Первопрестольном Эчмиадзине обсудил вопрос аренды поместья "Коровий сад" Иерусалимского Армянского Патриархата и призвал отменить это решение.

Добавим, что 8 июня текущего года Associated Press подготовил большой материал по поводу этого случая и той ситуации, в которой

оказались представители армянской общины.

"В Иерусалиме, в самой горячей точке израильско-палестинского конфликта, скандальная сделка с недвижимостью вызвала панику у местной исторической армянской общины. В течение нескольких месяцев жители пытаются понять, лишатся ли они своих домов из-за таинственного инвестора.

Спор, возникший вокруг договора о столетней аренде около 25 процентов

Армянского квартала, находящегося в Старом городе, уже вышел за

пределы городских стен", - писала тогда AP, добавляя, что из-за

сделки Иерусалимский патриарх ААЦ изолировался в монастыре, а

священник, стоящий за сделкой, был лишен сана и сбежал Лос-Анджелес.

Об аренде земельных участков, принадлежащих армянам Иерусалима, стало известно в апреле, после неожиданного визита израильских геодезистов. Выяснилось, что некий бизнесмен израильского происхождения намерен превратить известняковую крепость, внутри которой расположены армянские дома и магазины, а также автостоянку в роскошный отель.

На фоне гнева, растерянности и угрозы выселения Армянская патриархия, которая является органом, управляющим как религиозными, так и гражданскими делами общины, наконец признала, что церковь заключила сделку, касающуюся земельного участка.

Армянский патриарх Нурхан Манукян утверждал тогда, что всю ответственность за "незаконную и мошенническую" сделку несет лишенный сана священник. По заверению патриарха, все это произошло за его спиной.

Тогда же на фоне сообщений о сделке, президент Палестины Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла Второй приостановили признание Манукяна, рукоположенного Армянским патриархом Иерусалима, тем самым лишив его права подписывать договоры, заключать сделки и принимать решения на палестинских территориях и в Иордании.

"Церковь отказывается сообщать подробности о сделке. Имя инвестора раскрыл инспектор имений Святого Престола архимандрит Парет Ерецян, имя которого связано с координацией скандальной сделки. Однако бизнесмен Дэнни Ротман не захотел отвечать на вопросы AP.

Как стало известно AP, высококлассным отелем в Армянском квартале будет управлять компания One&Only, действующая в Дубае.

Эта сделка с Объединенными Арабскими Эмиратами, недавно установившими дипломатические отношения с Израилем, по-видимому, является одной из самых крупных (спорных) сделок, заключенных в рамках "Соглашения Авраама", подписанного при посредничестве США.

Тогда же в МИД Израиля отказалось от комментариев, отметив, что вопрос является в политическом плане чувствительным. Действующая в Дубае компания также не прокомментировала сложившуюся ситуацию, лишь заявив, что всегда ищет возможности расширить свое портфолио роскошных отелей", - сообщала в начале июня AP.