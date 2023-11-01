Среда, 1 Ноября 2023 16:26

АрмИнфо.Дело о 1 марта 2008 года раскрыто. Об этом 1 ноября журналистам заявил председатель Антикорркпционного комитета Сасун Хачатрян.

Он призвал журналистам ознакомиться с материалами дела, которые доступны. "Наши выводы, доказательства изложены, обвинения предъявлены и тем, кто отдавал приказы, и тем, кто предпринимал попытки свержения конституционного строя. Было бы некорректно говорить об этом мне, особенно после решения КС", - заявил он. Отвечая на вопрос о том, с чем в таком случае связано прекращение уголовного преследования в отношении бывшего заместителя командующего войсками полиции Гегама Петросяна, получившего статус обвиняемого за умышленное лишение жизни Закара Ованнисяна в рамках уголовного дела 1 марта, то Хачатрян сказал, что это нормальное явление. Тем не менее, как подчеркнул глава Антикоррупционного комитета, который ранее возглавлял Специальную следственную службу, имеются доказательства фальсификаций материалов уголовного дела, других правонарушений.

Напомним, что 15 лет назад после прошедших 19 февраля очередных президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, в Ереване вспыхнули беспорядки, вылившиеся в столкновения с представителями правопорядка. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который также баллотировался на выборах, с 20 февраля проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, в том числе, полицейские, свыше 200 получили ранения различной степени тяжести.