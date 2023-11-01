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АрмИнфо.Дело о 1 марта 2008 года раскрыто. Об этом 1 ноября журналистам заявил председатель Антикорркпционного комитета Сасун Хачатрян.
Он призвал журналистам ознакомиться с материалами дела, которые доступны. "Наши выводы, доказательства изложены, обвинения предъявлены и тем, кто отдавал приказы, и тем, кто предпринимал попытки свержения конституционного строя. Было бы некорректно говорить об этом мне, особенно после решения КС", - заявил он. Отвечая на вопрос о том, с чем в таком случае связано прекращение уголовного преследования в отношении бывшего заместителя командующего войсками полиции Гегама Петросяна, получившего статус обвиняемого за умышленное лишение жизни Закара Ованнисяна в рамках уголовного дела 1 марта, то Хачатрян сказал, что это нормальное явление. Тем не менее, как подчеркнул глава Антикоррупционного комитета, который ранее возглавлял Специальную следственную службу, имеются доказательства фальсификаций материалов уголовного дела, других правонарушений.
Напомним, что 15 лет назад после прошедших 19 февраля очередных президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, в Ереване вспыхнули беспорядки, вылившиеся в столкновения с представителями правопорядка. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который также баллотировался на выборах, с 20 февраля проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, в том числе, полицейские, свыше 200 получили ранения различной степени тяжести.
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|Армянский Патриархат Иерусалима сообщает об аннулировании сделки по поместью "Коровий сад" на Святой земле
|Дело о 1 марта 2008 года раскрыто - Сасун Хачатрян
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|В Aшхабаде состоялась встреча министров иностранных дел стран ЦА и генерального секретаря ОБСЕ
|Энтони Блинкен: Армения одна из стран, нуждающихся в дополнительной гумпомощи
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|Ардшинбанк признан «Лучшим корпоративным» и «Лучшим ESG-банком» Армении по версии журнала Euromoney
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|Политолог: Деарменизация Арцаха - один из сценариев международного заговора, который пытаются повторить в секторе Газа
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|Споуксмен МИД Армении: Есть уже данные о количестве убитых и раненых в результате нападения Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября
|Совет Европы готовит комплексный пакет мер реагирования для поддержки Армении в размещении свыше 100 000 беженцев из Арцаха
|Посол США в РА в Капане встретилась с беженцами из Арцаха
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|Секретарь Совбеза Армении провел на Мальте переговоры с главой Офиса Зеленского
|В Армении будет внедрена новая система видеонаблюдения - министр
|В посольстве США в Армении уклонились от ответа на вопрос о перспективах присоединения Вашингтона к гражданской миссии ЕС в РА
|Группа общественно-политических деятелей рассказала об искажениях Алма-Атинской декларации и последствиях правового произвола
|Политолог: Запад не может быть альтернативой России
|СНБ Армении пресекла контрабанду крупной партии наркотиков в страну из Ирана
|Институт Лемкина призывает ООН направить в Арцах миссию, состоящую из представителей стран, нейтральных к конфликту
|Премьер-министр РА: В рамках разработки мирного договора с Азербайджаном согласованы три основных принципа
|Секретарь Совбеза Армении на полях международной конференции по достижению мира на Украине провел ряд встреч
|Сурен Папикян и Закир Гасанов в Китае приняли участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме
|Депутат НС Армении ввел в обращение законопроект для уклонистов от службы в ВС
|Известны результаты голосования Армении в Генассамблее ООН по Израилю и ХАМАС
|Николай Бордюжа: Я вообще не мыслю будущего Армении без ОДКБ
|Необходимо начать работу по безопасному возвращению соотечественников в Нагорный Карабах - Шахраманян
|Израиль предложил Эрдогану забрать жителей Газы в Турцию
|Глава Совбеза Армении участвует на международной конференции по достижению мира в Украине
|Пашинян: нулевая терпимость к нарушениям правил дорожного движения в Армении очень важна
|Премьер-министр РА: на создание Патрульной службы было затрачено 29 млрд драм
|Депутат НС РА: недавние заверения Азербайджана в том, что Баку не собирается нападать на Сюник, еще больше усугубляют азербайджанскую угрозу
|Экс-мэр Еревана назвал клеветническими выпады в адрес своей партии со стороны лидера партии <Республика>
|Основная цель реформ в системе полиции - дать гражданам большее чувство защищенности - Пашинян
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