Среда, 1 Ноября 2023 14:33

АрмИнфо. Грузия хочет взять на себя роль лидера в регионе, именно с этим связаны ее усилия по содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе в эфире Первого канала Грузии.

Он также прокомментировал перспективы участия Грузии в региональной платформе "3+3" по Южному Кавказу: "Что касается так называемого формата "3+3", то здесь у нас очень четкая позиция: до тех пор, пока оккупированные территории Грузии не будут деоккупированы Россией, и

РФ не признает территориальную целостность Грузии, мы не будем участвовать в этом формате", - заявил грузинский политик.

Однако, продолжил он, что это не значит, что Тбилиси не будет развивать двусторонние отношения с Турцией и не будет пытаться установить формат трехсторонних отношений Грузия-Армения-Азербайджан.

"Конечно, нам важно создать на Кавказе такую атмосферу, которая будет способствовать как политическому, так и экономическому сотрудничеству. Когда одна страна этого так называемого формата грубо нарушает территориальную целостность нашей страны и оккупирует часть нашей страны, участие в этом формате не имеет смысла", - сказал Самхарадзе.

По его словам, после встречи "3+3" в Тегеране было опубликовано очень интересное коммюнике, где в первом пункте написано, что страны признают принципы международного права территориальной целостности и нерушимости границ.

На вопрос ведущего, можно ли рассматривать это как возможность и согласна ли Россия, участвуя в этом формате, с тем, что на Южном Кавказе всего три государства, Самхарадзе отметил, что формат "3+3" не будет полезен для "деоккупации наших территорий, потому что как только об этом начнут говорить в формате, этот разговор останется там и Россия будет использовать его в своих пропагандистских целях".

"У нас есть Женевский формат, и мы очень хорошо видим, как Россия ведет себя в Женевском формате. В течение 15 лет оно блокировало все решения, которые могли бы продвинуть процесс разрешения конфликта. Поэтому у меня нет иллюзий, что в любом другом формате Россия поведет себя иначе. Соответственно, формат "3+3" для нас неприемлем именно из-за России, но это не значит, что мы останавливаем внутрикавказские процессы. Наоборот, мы хотим, чтобы Тбилиси стал местом, где будет подписан великий мирный договор", - сказал Самхарадзе.

Как отметил Самхарадзе, кроме Женевского формата, формата общения с Россией не существует.

Отметим, что 23 октября в Тегеране состоялась вторая встреча региональной платформы "3+3". Она прошла на уровне глав МИД 5 стран - Армении, Азербайджана, России, Ирана и Турции. Грузия вновь не приняла участия в работах платформы. Стороны договорились провести следующую встречу в рамках этой площадки в первом полугодии 2024 года в Турции.

Первая встреча прошла 10 декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече, но двери для них всегда открыты.