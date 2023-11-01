Среда, 1 Ноября 2023 12:40

АрмИнфо. Международный Институт Лемкина по предотвращению геноцида опубликовал предупреждение о "Красном флаге" в связи с возможным вторжением Азербайджана в Армению в ближайшие дни или недели.

В заявлении, на сайте Института отмечается, Азербайджан давно жаждал завладеть Сюникской областью Армении, которая обеспечит связь АР с Нихиджеваном.

"Учитывая недавние политические события в регионе, включая вторжение Азербайджана в Арцах 19 сентября 2023 года и последовавший за ним захват территории, а также устоявшуюся геноцидную армянофобию, присущую Турции и Азербайджану, азербайджанское вторжение сопряжено с опасно высоким риском перерастания в геноцид.

Мы напоминаем миру, что геноцид выражается не только в массовых убийствах. Как и в случае недавнего захвата Арцаха/Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года, геноцид также может выражаться в форме резни, злодеяний и насильственного перемещения с территории коренных народов, когда идеология, лежащая в основе этих действий, направлена на уничтожение идентичности - полностью или частично. Хотя официальные лица Азербайджана в последнее время дистанцировались от плана т.н. "Зангезурского коридора" через Сюник, есть несколько причин для беспокойства", - говорится далее в заявлении Института.

В этом ключе отмечается, что после агрессивной войны Азербайджана против Арцаха, которая привела к жестоким убийствам армянских мирных жителей и насильственному перемещению почти всего армянского населения, Азербайджан публично нацелился на Сюникскую область Армении, которую он называет своей собственной территорией - "Западным Азербайджаном".

Напоминается, что ранее о возможном вторжении АР в Армению предупреждали армянский дипломат Тигран Балаян, а также госсекретарь США Энтони Блинкен. Добавляется, что и президент Азербайджана не скрывает своего намерения вторгнуться в РА для захвата так называемых 8 "анклавов".

В Институте также констатировали, что с 2020 года режим Алиева уже захватил 150 кв. км суверенной территории Республики Армения, что является явным нарушением как международного права, так и заявления о прекращении огня, положившего конец нагорно-нарабахской войне 2020 года.

"Агрессия Азербайджана против Армении не только будет представлять собой вторжение и захват суверенной территории, признанной в соответствии с международным правом бесспорной территорией РА, но и позволит реализовать давнюю цель, разделяемую Азербайджаном и его близким союзником Турцией, по созданию сухопутного моста между обоими государствами. Это лишило бы Армению ее самой южной провинции Сюник и могло бы превратить Армению в государство, почти полностью окруженное могущественными историческими врагами.

Сюникская область Армении представляет стратегический интерес для Азербайджана не только потому, что ее захват позволил бы, наконец, воплотить в жизнь питающую Геноцид армян 1915-1923 гг. пантюркистскую мечту, но создать потенциально прибыльный и стратегически важный сухопутный коридор между Европой и Центральной Азией, который Азербайджан и Турция вместе хотели бы контролировать. Более того, с точки зрения Азербайджана, коридор будет иметь дополнительное преимущество, поскольку отрежет Армению от ее южного соседа, Ирана, с которым она имеет важные экономические связи", - говорится в заявлении.

Добавляется, что Россия поддерживает этот коридор, как и западные державы и Израиль, ввиду широкого спектра факторов и национальных интересов, однако, ключевой вопрос заключается в том, какая страна или страны будут его контролировать.

"Успех Азербайджана в захвате Нагорного Карабаха и кризис, охвативший Ближний Восток, предоставляют Турции возможность преследовать свои собственные интересы в условиях ослабленной Армении. Турция, которая уже более 30 лет содействует азербайджанской агрессии против Армении, активно проводит территориальную и дипломатическую экспансию на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в Центральной Азии. Ее отношения с Азербайджаном представляют огромный стратегический интерес, образуя неотъемлемый компонент пантюркистского пояса, который Турция надеется развить от своей восточной границы через Кавказ до Центральной Азии. Вторжение Азербайджана и захват Арцаха представляют собой ключевой шаг в достижении этой цели", - убеждены в Институте.

"Самое тревожное то, что Азербайджан начал накапливать свои вооруженные силы вдоль границ с Арменией, в том числе в своем анклаве Нахиджеване. На прошлой неделе Азербайджан также начал серию совместных военных учений с Турцией, как и за несколько недель до вторжения в Арцах в сентябре 2020 года. Эти красные флаги предполагают, что Азербайджан готовится к возможному вторжению, одновременно стремясь запугать Армению, чтобы она уступила права на землю и коридоры, чтобы избежать вторжения", - заявили в Институте, напомнив, что Турция и Азербайджан не скрывали своего намерения избавить Южный Кавказ от Армении и армян, а также о своей готовности совершить ради этого геноцид.

"Еще до захвата 19 сентября оставшихся контролируемых Арменией регионов Арцаха Азербайджан ввел разрушительную девятимесячную блокаду Лачинского коридора, который отрезал НКР от остального мира, создав все более тяжелые гуманитарные условия, в которых томились арцахские армяне. В свете продолжающейся враждебности со стороны Азербайджана и Турции, Армения в настоящее время остается в очень сложном положении и должна защищать свой суверенитет всеми возможными способами. Институт Лемкина считает, что для армянского государства крайне важно сохранить контроль над любым коридором, проходящим через его территорию. В то время как российское правительство демонстрирует растущую поддержку как азербайджанских, так и турецких региональных амбиций (многие аналитики полагают, что вторжение в Арцах 19 сентября стало возможным только с одобрения России), Армения вынуждена все больше и больше полагаться на Запад.

К сожалению, западные режимы играют на обеих сторонах конфликта, и они не смогли предложить Армении каких-либо конкретных гарантий безопасности или военного финансирования, поскольку Турция и Израиль продолжают тяжело вооружать Азербайджан, давая последнему мощное военное преимущество.

В случае вторжения Азербайджана в Армению, есть опасения, что Европейский Союз и Соединенные Штаты, озабоченные продолжающимися конфликтами в Украине и Израиле/Палестине, не смогут предложить необходимую военную помощь для защиты Армении и армян. Вялая реакция европейских и американских чиновников на геноцидную кампанию этнических чисток в Азербайджане в сентябре продемонстрировала, что западные державы готовы пожертвовать интересами Армении, вплоть до геноцида, чтобы обеспечить свои стратегические отношения с Турцией и Израилем - членами НАТО, а также обеспечить доступ Запада к любому торговому коридору, соединяющему Турцию с Центральной Азией, который часто рассматривается как ключевой источник нефти, газа и минеральных ресурсов", - говорится в заявлении.

В качестве инструмента для предупреждения вторжения в Институте назвали осуществление таких действий со стороны союзников и самой Армении, которые сделали бы вторжение неприемлемы для Азербайджана.

"Западные державы, которые поощряли Армению дистанцироваться от Российской Федерации (государства, которое традиционно защищало Армению от турецкой и азербайджанской агрессии и экспансионизма), не должны бездействовать, пока на Южном Кавказе назревает новый геноцид. Предоставление такого уровня безнаказанности зверствам геноцида, совершенным правительством Азербайджана и поддерживаемым турецким государством, только придаст им смелости продолжать свою дестабилизирующую программу агрессии и экспансионизма на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и в Центральной Азии", - полагают в Институте Лемкина.

"Соответственно, западным державам необходимо помочь Армении укрепить ее суверенные границы и дипломатические позиции в регионе, заставить Азербайджан вывести свою армию из приграничных районов, наложить санкции на семью Алиева и приостановить действие текущих визовых и энергетических соглашений Азербайджана с ЕС, как это предложено резолюцией Европейского парламента.

Если Западный мир продолжит игнорировать геноцид и воспринимать его как законное решение неразрешимых конфликтов, созданных и увековечиваемых такими режимами, как Азербайджан, это не только станет прекращением основанного после Холокоста миропорядка на правилах, но это откроет эпоху геноцида", - подытожили в Институте.