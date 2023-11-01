Arminfo.info



 Среда, 1 Ноября 2023 12:40
Марианна Мкртчян

Институт Лемкина бьет тревогу: Азербайджан готовится к вторжению в Армению

Институт Лемкина бьет тревогу: Азербайджан готовится к вторжению в Армению

АрмИнфо. Международный Институт Лемкина по предотвращению геноцида опубликовал предупреждение о "Красном флаге" в связи с возможным вторжением Азербайджана в Армению в ближайшие дни или недели.

В заявлении, на сайте Института отмечается, Азербайджан давно жаждал завладеть Сюникской областью Армении, которая обеспечит связь АР с Нихиджеваном.

"Учитывая недавние политические события в регионе, включая вторжение Азербайджана в Арцах 19 сентября 2023 года и последовавший за ним захват территории, а также устоявшуюся геноцидную армянофобию, присущую Турции и Азербайджану, азербайджанское вторжение сопряжено с опасно высоким риском перерастания в геноцид.

Мы напоминаем миру, что геноцид выражается не только в массовых убийствах. Как и в случае недавнего захвата Арцаха/Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года, геноцид также может выражаться в форме резни, злодеяний и насильственного перемещения с территории коренных народов, когда идеология, лежащая в основе этих действий, направлена на уничтожение идентичности - полностью или частично.  Хотя официальные лица Азербайджана в последнее время дистанцировались от плана т.н.  "Зангезурского коридора" через Сюник, есть несколько причин для беспокойства", - говорится далее в заявлении Института.

В этом ключе отмечается, что после агрессивной войны Азербайджана против Арцаха, которая привела к жестоким убийствам армянских мирных жителей и насильственному перемещению почти всего армянского населения, Азербайджан публично нацелился на Сюникскую область Армении, которую он называет своей собственной территорией - "Западным Азербайджаном".

Напоминается, что ранее о возможном вторжении АР в Армению предупреждали армянский дипломат Тигран Балаян, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.  Добавляется, что и президент Азербайджана не скрывает своего намерения вторгнуться в РА для захвата так называемых 8 "анклавов".

В Институте также констатировали, что с 2020 года режим Алиева уже захватил 150 кв.  км суверенной территории Республики Армения, что является явным нарушением как международного права, так и заявления о прекращении огня, положившего конец нагорно-нарабахской войне 2020 года.

"Агрессия Азербайджана против Армении не только будет представлять собой вторжение и захват суверенной территории, признанной в соответствии с международным правом бесспорной территорией РА, но и позволит реализовать давнюю цель, разделяемую Азербайджаном и его близким союзником Турцией, по созданию сухопутного моста между обоими государствами. Это лишило бы Армению ее самой южной провинции Сюник и могло бы превратить Армению в государство, почти полностью окруженное могущественными историческими врагами.

Сюникская область Армении представляет стратегический интерес для Азербайджана не только потому, что ее захват позволил бы, наконец, воплотить в жизнь питающую Геноцид армян 1915-1923 гг. пантюркистскую мечту, но создать потенциально прибыльный и стратегически важный сухопутный коридор между Европой и Центральной Азией, который Азербайджан и Турция вместе хотели бы контролировать. Более того, с точки зрения Азербайджана, коридор будет иметь дополнительное преимущество, поскольку отрежет Армению от ее южного соседа, Ирана, с которым она имеет важные экономические связи", - говорится в заявлении.

Добавляется, что Россия поддерживает этот коридор, как и западные державы и Израиль, ввиду широкого спектра факторов и национальных интересов, однако, ключевой вопрос заключается в том, какая страна или страны будут его контролировать.

"Успех Азербайджана в захвате Нагорного Карабаха и кризис, охвативший Ближний Восток, предоставляют Турции возможность преследовать свои собственные интересы в условиях ослабленной Армении. Турция, которая уже более 30 лет содействует азербайджанской агрессии против Армении, активно проводит территориальную и дипломатическую экспансию на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в Центральной Азии. Ее отношения с Азербайджаном представляют огромный стратегический интерес, образуя неотъемлемый компонент пантюркистского пояса, который Турция надеется развить от своей восточной границы через Кавказ до Центральной Азии. Вторжение Азербайджана и захват Арцаха представляют собой ключевой шаг в достижении этой цели", - убеждены в Институте.

"Самое тревожное то, что Азербайджан начал накапливать свои вооруженные силы вдоль границ с Арменией, в том числе в своем анклаве Нахиджеване. На прошлой неделе Азербайджан также начал серию совместных военных учений с Турцией, как и за несколько недель до вторжения в Арцах в сентябре 2020 года. Эти красные флаги предполагают, что Азербайджан готовится к возможному вторжению, одновременно стремясь запугать Армению, чтобы она уступила права на землю и коридоры, чтобы избежать вторжения", - заявили в Институте, напомнив, что Турция и Азербайджан не скрывали своего намерения избавить Южный Кавказ от Армении и армян, а также о своей готовности совершить ради этого геноцид.

"Еще до захвата 19 сентября оставшихся контролируемых Арменией регионов Арцаха Азербайджан ввел разрушительную девятимесячную блокаду Лачинского коридора, который отрезал  НКР от остального мира, создав все более тяжелые гуманитарные условия, в которых томились арцахские армяне.  В свете продолжающейся враждебности со стороны Азербайджана и Турции, Армения в настоящее время остается в очень сложном положении и должна защищать свой суверенитет всеми возможными способами. Институт Лемкина считает, что для армянского государства крайне важно сохранить контроль над любым коридором, проходящим через его территорию. В то время как российское правительство демонстрирует растущую поддержку как азербайджанских, так и турецких региональных амбиций (многие аналитики полагают, что вторжение в Арцах 19 сентября стало возможным только с одобрения России), Армения вынуждена все больше и больше полагаться на Запад.

К сожалению, западные режимы играют на обеих сторонах конфликта, и они не смогли предложить Армении каких-либо конкретных гарантий безопасности или военного финансирования, поскольку Турция и Израиль продолжают тяжело вооружать Азербайджан, давая последнему мощное военное преимущество.

В случае вторжения Азербайджана в Армению, есть опасения, что Европейский Союз и Соединенные Штаты, озабоченные продолжающимися конфликтами в Украине и Израиле/Палестине, не смогут предложить необходимую военную помощь для защиты Армении и армян.  Вялая реакция европейских и американских чиновников на геноцидную кампанию этнических чисток в Азербайджане в сентябре продемонстрировала, что западные державы готовы пожертвовать интересами Армении, вплоть до геноцида, чтобы обеспечить свои стратегические отношения с Турцией и Израилем - членами НАТО, а также обеспечить доступ Запада к любому торговому коридору, соединяющему Турцию с Центральной Азией, который часто рассматривается как ключевой источник нефти, газа и минеральных ресурсов", - говорится в заявлении.

В качестве инструмента для предупреждения вторжения в Институте назвали осуществление таких действий со стороны союзников и самой Армении, которые сделали бы вторжение неприемлемы для Азербайджана.

"Западные державы, которые поощряли Армению дистанцироваться от Российской Федерации (государства, которое традиционно защищало Армению от турецкой и азербайджанской агрессии и экспансионизма), не должны бездействовать, пока на Южном Кавказе назревает новый геноцид. Предоставление такого уровня безнаказанности зверствам геноцида, совершенным правительством Азербайджана и поддерживаемым турецким государством, только придаст им смелости продолжать свою дестабилизирующую программу агрессии и экспансионизма на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и в Центральной Азии", - полагают в Институте Лемкина.

"Соответственно, западным державам необходимо помочь Армении укрепить ее суверенные границы и дипломатические позиции в регионе, заставить Азербайджан вывести свою армию из приграничных районов, наложить санкции на семью Алиева и приостановить действие текущих визовых и энергетических соглашений Азербайджана с ЕС, как это предложено резолюцией Европейского парламента.

Если Западный мир продолжит игнорировать геноцид и воспринимать его как законное решение неразрешимых конфликтов, созданных и увековечиваемых такими режимами, как Азербайджан, это не только станет прекращением основанного после Холокоста миропорядка на правилах, но это откроет эпоху геноцида", - подытожили в Институте. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Омбудсмен Армении направила несколько обращений касательно судьбы экс-командующего Армией обороны АрцахаОмбудсмен Армении направила несколько обращений касательно судьбы экс-командующего Армией обороны Арцаха
Против экс-премьера Армении возбуждено уголовное делоПротив экс-премьера Армении возбуждено уголовное дело
Оперу Джузеппе Верди <Бал-маскарад> представят на сцене Концертного зала им. А.  ХачатурянаОперу Джузеппе Верди <Бал-маскарад> представят на сцене Концертного зала им. А.  Хачатуряна
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Армянский Патриархат Иерусалима сообщает об аннулировании сделки по поместью Армянский Патриархат Иерусалима сообщает об аннулировании сделки по поместью "Коровий сад" на Святой земле
Дело о 1 марта 2008 года раскрыто - Сасун ХачатрянДело о 1 марта 2008 года раскрыто - Сасун Хачатрян
Дело в отношении экс-министра охраны природы уже находится в суде - Антикоррупционный комитетДело в отношении экс-министра охраны природы уже находится в суде - Антикоррупционный комитет
Василис Марагос: EUMA с первых дней своей деятельности вносила достойный вклад в стабилизацию ситуации вокруг АрменииВасилис Марагос: EUMA с первых дней своей деятельности вносила достойный вклад в стабилизацию ситуации вокруг Армении
Грузинский парламентарий: Мы хотим, чтобы Тбилиси стал местом, где будет подписан великий мирный договор между Ереваном и БакуГрузинский парламентарий: Мы хотим, чтобы Тбилиси стал местом, где будет подписан великий мирный договор между Ереваном и Баку
Адвокат: Григорий Хачатуров незаконно содержится под стражейАдвокат: Григорий Хачатуров незаконно содержится под стражей
Армен Чарчян вновь возглавил медицинский центр <Измирлян>Армен Чарчян вновь возглавил медицинский центр <Измирлян>
Аппарат премьер-министра РА намерен реализовать в следующем году программу <Герой нашего времени>Аппарат премьер-министра РА намерен реализовать в следующем году программу <Герой нашего времени>
Институт Лемкина бьет тревогу: Азербайджан готовится к вторжению в АрмениюИнститут Лемкина бьет тревогу: Азербайджан готовится к вторжению в Армению
Принято политическое решение о выводе органов госуправления за пределы Еревана - министрПринято политическое решение о выводе органов госуправления за пределы Еревана - министр
Армения и Иран подписали меморандум о сотрудничестве и обмена рабочей силойАрмения и Иран подписали меморандум о сотрудничестве и обмена рабочей силой
Карательные действия могут подорвать усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном - посол КанадыКарательные действия могут подорвать усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном - посол Канады
В Aшхабаде состоялась встреча министров иностранных дел стран ЦА и генерального секретаря ОБСЕВ Aшхабаде состоялась встреча министров иностранных дел стран ЦА и генерального секретаря ОБСЕ
Энтони Блинкен: Армения одна из стран, нуждающихся в дополнительной гумпомощиЭнтони Блинкен: Армения одна из стран, нуждающихся в дополнительной гумпомощи
Президент Арцаха провел встречу с евродепутатамиПрезидент Арцаха провел встречу с евродепутатами
Посол Франции: Азербайджан пошел на депортацию армянского населения Нагорного Карабаха при соучастии РоссииПосол Франции: Азербайджан пошел на депортацию армянского населения Нагорного Карабаха при соучастии России
Ардшинбанк признан «Лучшим корпоративным» и «Лучшим ESG-банком» Армении по версии журнала EuromoneyАрдшинбанк признан «Лучшим корпоративным» и «Лучшим ESG-банком» Армении по версии журнала Euromoney
Первая металлическая вертикальная карта премиум-класса Visa Infinite Special Edition от IDBankПервая металлическая вертикальная карта премиум-класса Visa Infinite Special Edition от IDBank
Левон Ованнисян подал в отставкуЛевон Ованнисян подал в отставку
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
ЕС увеличивает гуманитарную помощь насильственно перемещенным карабахцам почти на 1,7 млн евроЕС увеличивает гуманитарную помощь насильственно перемещенным карабахцам почти на 1,7 млн евро
Лучшее время для радости час уныния?Лучшее время для радости час уныния?
Политолог: Деарменизация Арцаха - один из сценариев международного заговора, который пытаются повторить в секторе ГазаПолитолог: Деарменизация Арцаха - один из сценариев международного заговора, который пытаются повторить в секторе Газа
Граждане Армении получили новые уведомления о заражении программой Pegasus - экспертГраждане Армении получили новые уведомления о заражении программой Pegasus - эксперт
Туркменистан и Kазахстан нацелены на укрепление стратегического партнёрстваТуркменистан и Kазахстан нацелены на укрепление стратегического партнёрства
Затулин: Пашинян, по сути, кинул Арцах в войну и отказался мобилизовать Армению на борьбуЗатулин: Пашинян, по сути, кинул Арцах в войну и отказался мобилизовать Армению на борьбу
Вивек Рамасвами обвинил международные СМИ в замалчивании геноцида, учиненного Азербайджаном против армян АрцахаВивек Рамасвами обвинил международные СМИ в замалчивании геноцида, учиненного Азербайджаном против армян Арцаха
В Ереване открылся 7-й фестиваль моноспектаклей Armmono PlusВ Ереване открылся 7-й фестиваль моноспектаклей Armmono Plus
Споуксмен МИД Армении: Есть уже данные о количестве убитых и раненых в результате нападения Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентябряСпоуксмен МИД Армении: Есть уже данные о количестве убитых и раненых в результате нападения Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября
Совет Европы готовит комплексный пакет мер реагирования для поддержки Армении в размещении свыше 100 000 беженцев из АрцахаСовет Европы готовит комплексный пакет мер реагирования для поддержки Армении в размещении свыше 100 000 беженцев из Арцаха
Посол США в РА в Капане встретилась с беженцами из АрцахаПосол США в РА в Капане встретилась с беженцами из Арцаха
Положительные последствия судебных реформ граждане Армении ощутят с первых месяцев 2024 года - глава ВССПоложительные последствия судебных реформ граждане Армении ощутят с первых месяцев 2024 года - глава ВСС
Уголовное дело в отношении Сергея Смбатяна прекращеноУголовное дело в отношении Сергея Смбатяна прекращено
Детектив не звонит дваждыДетектив не звонит дважды
Секретарь Совбеза Армении провел на Мальте переговоры с главой Офиса ЗеленскогоСекретарь Совбеза Армении провел на Мальте переговоры с главой Офиса Зеленского
В Армении будет внедрена новая система видеонаблюдения - министрВ Армении будет внедрена новая система видеонаблюдения - министр
В посольстве США в Армении уклонились от ответа на вопрос о перспективах присоединения Вашингтона к гражданской миссии ЕС в РАВ посольстве США в Армении уклонились от ответа на вопрос о перспективах присоединения Вашингтона к гражданской миссии ЕС в РА
Группа общественно-политических деятелей рассказала об искажениях Алма-Атинской декларации и последствиях правового произволаГруппа общественно-политических деятелей рассказала об искажениях Алма-Атинской декларации и последствиях правового произвола
Политолог: Запад не может быть альтернативой РоссииПолитолог: Запад не может быть альтернативой России
СНБ Армении пресекла контрабанду крупной партии наркотиков в страну из ИранаСНБ Армении пресекла контрабанду крупной партии наркотиков в страну из Ирана
Институт Лемкина призывает ООН направить в Арцах миссию, состоящую из представителей стран, нейтральных к конфликтуИнститут Лемкина призывает ООН направить в Арцах миссию, состоящую из представителей стран, нейтральных к конфликту
Премьер-министр РА: В рамках разработки мирного договора с Азербайджаном согласованы три основных принципаПремьер-министр РА: В рамках разработки мирного договора с Азербайджаном согласованы три основных принципа
Секретарь Совбеза Армении на полях международной конференции по достижению мира на Украине провел ряд встречСекретарь Совбеза Армении на полях международной конференции по достижению мира на Украине провел ряд встреч
Сурен Папикян и Закир Гасанов в Китае приняли участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форумеСурен Папикян и Закир Гасанов в Китае приняли участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме
Депутат НС Армении ввел в обращение законопроект для уклонистов от службы в ВСДепутат НС Армении ввел в обращение законопроект для уклонистов от службы в ВС
Известны результаты голосования Армении в Генассамблее ООН по Израилю и ХАМАСИзвестны результаты голосования Армении в Генассамблее ООН по Израилю и ХАМАС
Николай Бордюжа: Я вообще не мыслю будущего Армении без ОДКБНиколай Бордюжа: Я вообще не мыслю будущего Армении без ОДКБ
Необходимо начать работу по безопасному возвращению соотечественников в Нагорный Карабах - Шахраманян Необходимо начать работу по безопасному возвращению соотечественников в Нагорный Карабах - Шахраманян 
Израиль предложил Эрдогану забрать жителей Газы в ТурциюИзраиль предложил Эрдогану забрать жителей Газы в Турцию
Глава Совбеза Армении участвует на международной конференции по достижению мира в УкраинеГлава Совбеза Армении участвует на международной конференции по достижению мира в Украине
Пашинян: нулевая терпимость к нарушениям правил дорожного движения в Армении очень важнаПашинян: нулевая терпимость к нарушениям правил дорожного движения в Армении очень важна
Премьер-министр РА: на создание Патрульной службы было затрачено 29 млрд драмПремьер-министр РА: на создание Патрульной службы было затрачено 29 млрд драм
Депутат НС РА: недавние заверения Азербайджана в том, что Баку не собирается нападать на Сюник, еще больше усугубляют азербайджанскую угрозуДепутат НС РА: недавние заверения Азербайджана в том, что Баку не собирается нападать на Сюник, еще больше усугубляют азербайджанскую угрозу
Экс-мэр Еревана назвал клеветническими выпады в адрес своей партии со стороны лидера партии <Республика>Экс-мэр Еревана назвал клеветническими выпады в адрес своей партии со стороны лидера партии <Республика>
Основная цель реформ в системе полиции - дать гражданам большее чувство защищенности - ПашинянОсновная цель реформ в системе полиции - дать гражданам большее чувство защищенности - Пашинян
При посредничестве компании Team Telecom в Армении стартовал съезд Ассамблеи армянских юристовПри посредничестве компании Team Telecom в Армении стартовал съезд Ассамблеи армянских юристов
Читать больше



Эксперты
Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войнуЭкс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Читать больше
Комментируемые
Детектив не звонит дваждыДетектив не звонит дважды
Предложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикерПредложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикер
Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в ГрузииПремьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализацииЗахарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации
Мы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФМы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФ
"Нет бумажки - ты букашка" или почему Годума завернула законопроект о признании водительских удостоверений Армении
Пашиняну вручен Большой крест ордена Пия IX от имени Папы ФранцискаПашиняну вручен Большой крест ордена Пия IX от имени Папы Франциска
Армения закупит у Франции радары Ground Master 200, бинокли и датчики с Safran и ЗРК Армения закупит у Франции радары Ground Master 200, бинокли и датчики с Safran и ЗРК "Мистраль"
Главы МИД Армении, Ирана, России Турции, и Азербайджана по итогам заседания формата Главы МИД Армении, Ирана, России Турции, и Азербайджана по итогам заседания формата "3+3" в Тегеране приняли совместное заявление
Пашинян заявил о формировании <дорожной карты> мира и нормализации отношений между Ереваном и БакуПашинян заявил о формировании <дорожной карты> мира и нормализации отношений между Ереваном и Баку
Омбудсмен Арцаха: Какое же я испытываю отвращение от бессмысленных заявлений по типу Омбудсмен Арцаха: Какое же я испытываю отвращение от бессмысленных заявлений по типу "осуждаем", "глубоко обеспокоены", "призываем"
Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войнуЭкс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
Мнение: Альянс между Азербайджаном и Израилем сыграл решающую роль в карабахском конфликтеМнение: Альянс между Азербайджаном и Израилем сыграл решающую роль в карабахском конфликте
Министр: Армения является лишь сторонницей честной борьбы в спортеМинистр: Армения является лишь сторонницей честной борьбы в спорте
"Газпром Армения" взяла на себя оплату аренды жилья для более 3200 вынужденных переселенцев из  Нагорного Карабаха