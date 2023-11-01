Среда, 1 Ноября 2023 11:12

АрмИнфо.Посла Казахстана в Армении Болат Иманбаев провел встречу с заместителем директора Института древних рукописей "Матенадаран" Ваге Торосяном.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана, в ходе беседы стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего культурно-гуманитарного и научно- академического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по организации совместных научных работ в области изучения древних кипчакоязычных армянографичных письменных памятников, находящихся в Матенадаране, реализации проекта по изданию сборника кипчакоязычных рукописей. Достигнута договоренность о проведении совместных научно-исследовательских конференций.