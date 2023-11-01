Среда, 1 Ноября 2023 10:49

АрмИнфо. Канада и ее союзники обсудили введение санкций против Азербайджана за его военное вторжение в прошлом месяце в отколовшийся регион Нагорный Карабах, которое спровоцировало массовый исход более 100 000 этнических армян в соседнюю Армению, сообщил новоназначенный посол Канады в РА Эндрю Тернер Комитету палаты общин по иностранным делам и международному развитию.

"Безусловно, были дискуссии... продолжались дебаты о том, когда было бы наиболее целесообразно использовать этот инструмент", - сказал Эндрю Тернер, недавно назначенный посол Канады в Армении, в ответ на вопросы внешнеполитического критика НДП Хизер Макферсон.

Выступая по телеконференции из Еревана, Тернер также заявил, что существует риск того, что карательные действия могут подорвать усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

"Проведение санкций прямо сейчас может подорвать текущие усилия по установлению мира", - сказал он.

"Хотя мы не видели, чтобы кто-то пошел по пути санкций, мы видели заявления, например, из Франции о возможности военной поддержки, и это заставило Азербайджан отказаться от запланированных международных встреч и дискуссий, которые могли бы способствовать продвижению мирного процесса", - добавил он.

Депутат Самир Зубери же спросил, обращалась ли Армения с просьбой применить санкции против Азербайджана? "Нет. В настоящее время и внутри Армении существует спор вокруг вопроса применения санкций. Мы слышали призывы о поддержке и конкретных шагах, но есть четкое понимание того, что основное внимание должно быть сосредоточено на достижении согласованного мирного договора", - ответил Тернер.

Показания Тернера прозвучали через несколько дней после того, как министр иностранных дел Мелани Жоли посетила Армению, чтобы официально открыть посольство Канады. На вопрос журналистов о перспективах санкций во время ее поездки Джоли ответила, что "все обсуждается", что вызвало критику со стороны министерства иностранных дел Азербайджана.

В сообщении на сайте CBC отмечается, что до сентябрьского военного обстрела в Нагорном Карабахе большинство населения составляли этнические армяне. После распада Советского Союза Азербайджан и Армения вели две войны из-за региона, который по международному праву признан частью Азербайджана, но де-факто имеет правительство этнических армян.

Тернер также отметил, что Оттава сообщила Азербайджану, что беженцам, покинувшим Нагорный Карабах, должно быть гарантировано право на возвращение.

Канада подписала декларацию нескольких стран в Совете ООН по правам человека по этому поводу.

Хотя Азербайджан неоднократно заявлял, что беженцы могут вернуться, один эксперт сообщил парламентскому комитету, что немногие беженцы, скорее всего, воспользуются этим предложением.

"На моих встречах с вынужденными переселенцами, разбросанными по всей Армении, я не встретила ни одного человека, который рассматривал бы возможность возвращения в Нагорный Карабах в ближайшее время. Они не доверяют правлению [Азербайджана] и слишком боятся возвращаться ", - сказала старший аналитик Международной кризисной группы Олеся Вартанян.

Вартанян сказал, что Азербайджан мог бы укрепить определенное доверие, разрешив перемещенным беженцам хотя бы посещать свои дома и могилы погибших членов семей, возможно, с помощью международных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста.

Некоторые из экспертов, давших показания, не согласились с предположением посла о том, что карательные действия могут вывести Азербайджан из мирных переговоров.

"Сейчас настало время для введения целевых санкций против Азербайджана", - заявил профессор права Виндзорского университета Кристофер Уотерс.

"Они станут предупреждением о том, что Канада ожидает, что Азербайджан защитит культурное наследие, защитит немногих оставшихся этнических армян, сохранит возможность права на возвращение для тех, кто бежал, и обеспечит справедливое обращение с гражданскими лидерами, задержанными [азербайджанский] режим под видом террористов", - добавил он.

Он напомнил комитету о том, как детали для дронов канадского производства были проданы Турции, союзнику Азербайджана в конфликте с Арменией, а затем использованы Азербайджаном в дронах против Армении в 2020 году.

Уотерс также указал на то, как Азербайджан сам захватил некоторые части суверенной территории Армении, а также на риторику правительства Азербайджана, претендующего на еще одну полоску земли в пределах Армении.

Эксперт по повстанческой деятельности и политике кавказских государств из Университета Оттавы Жан-Франсуа Ратель также предположил, что Международный уголовный суд может стать еще одним средством правосудия. Он сказал, что Канаде следует поддержать недавнее решение Армении ратифицировать вступление в организацию, что может привести к расследованию предполагаемых этнических чисток в регионе Нагорного Карабаха.

Он сослался на экономическую блокаду, введенную Азербайджаном в отношении Нагорного Карабаха почти за 10 месяцев до его военного вторжения, которая остановила поступление продовольствия и медикаментов к местному населению, а также сам исход.

Депутат от Блока Квебека Стефан Бержерон, также являющийся членом комитета, предположил, что Азербайджан может почувствовать смелость для нападения из-за своих недавних военных успехов.

"Я считаю важным указать на Францию, которая была единственным союзником Армении в последние несколько месяцев", - сказал он, сославшись на то, как Париж поднял этот конфликт в Совете Безопасности ООН и продал Армении оборонительное вооружение.