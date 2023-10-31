Вторник, 31 Октября 2023 12:09

АрмИнфо. Деарменизация Арцаха была международным заговором, который участвующие силы пытались реализовать по разным сценариям. Подобного мнения придерживается политолог Степан Даниелян.

Он напомнил, что днями ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил, что жители Газы умрут на своей земле, но не покинут свою родину, как армяне Нагорного Карабаха.

"Что означает сказанное и кому адресовано? Многие думают, что оно направлено против армян или что он пытается этими словами унизить армян. Я уверен, что эти слова адресованы не нам и очень важно понять, кому они адресованы и что подразумевают. Это важно понять для осознания, произошедшего в Арцахе и Армении, и понимания происходящего сейчас", - отметил эксперт, вырази убеждение, что деарменизация Арцаха - это был заговор международных акторов.

"России нужно было, чтобы армяне пошли на некоторые уступки и туда были введены российские войска на как можно длительный период, чтобы Арцах оставался яблоком раздора, обеспечивающим долгосрочное присутствие России на Кавказе. Учитывая ослабление России, они хотели пойти на уступки таким путем.

Однако, совершено другое нужно было условному Западу. Условному Западу нужна была окончательная деарменизация Арцаха, чтобы Россия ушла из региона, а на севере Ирана была создана азербайджанская "Газа", что постоянно угрожало бы существованию Ирана, для чего в Армении к власти был приведен действующий режим, который в течение многих лет вел пропаганду освобождения от Арцаха", - констатировал политолог.

При этом Даниелян убежден, что Израиль был одним из главных бенефициаров программ условного Запада, для которого деарменизация Арцаха также стала прецедентом для того, чтобы повторить тот же сценарий в секторе Газа.

"Не будем здесь останавливаться на роли Газы, которая не только представляла постоянную угрозу существованию Израиля, но и имела важное геополитическое значение для построения возможных будущих коммуникаций. Кстати, значение Арцаха, а затем и Сюника сравнимо с Газой.

Что сказал Эрдоган? Он заявил, что геополитический центр, разработавший такой план, не сможет реализовать его успешно в секторе Газа по примеру Арцаха. Удастся это или нет, покажет жизнь, но слова Эрдогана были адресованы именно этим силам", - убежден политолог.