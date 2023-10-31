Вторник, 31 Октября 2023 12:02

АрмИнфо.Граждане Армении получили новые уведомления о заражении программой Pegasus. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по кибербезопасности Рубен Мурадян.

По его словам, 30 октября Apple вновь распространила сообщения о заражении телефонов Pegasus -ом. <Если вы получили письмо о о state-sponsored attackers свяжитесь со мной или Cyberhub.am>, - написал эксперт.

Отметим, что с помощью израильской шпионской программы Pegasus правительства по всему миру годами следят за сотнями журналистов, активистов, правозащитников и политиков. В Армении Pegasus заразили как минимум 12 человек, следует из совместного расследования Access Now, CyberHUB-AM, Citizen Lab, Amnesty International и независимого исследователя Рубена Мурадяна. Слежка происходила на фоне второй карабахской войны и политической нестабильности в стране. Это первый известный случай использования Pegasus в условиях военного конфликта.