Вторник, 31 Октября 2023 11:28

АрмИнфо.Вопросы повестки между Арменией и Азербайджаном не исчерпаны, потому что не все амбиции Баку удовлетворены, не всё свершилось в регионе. Подобное мнение выразил депутат Госдумы РФ Константин Затулин в эфире программы "Умные парни", касаясь азербайджано-армянской нормализации.

"Нынешнее правительство Армении и правительство Азербайджана в две руки фактически сходятся в одном - они выталкивают Россию из региона в результате всех событий, связанных с Нагорным Карабахом, итогами Карабахской войны и так далее. Пашинян в данном случае переформатирует сознание армянского народа на поиск союзников на Западе и порождение ненависти к России", - сказал он, обвинив ряд армянских провластных Telegram-каналав в том, что они сеют ненависть к России вовсю.

Касаясь встречи премьеров Армении и Азербайджана в Тбилиси, депутат констатировал, что это лишь одна из встреч.

"Вопрос заключается в том, будет ли это закончен в форме договора в форме между Азербайджаном и Арменией. Есть разные прогнозы: что его заключат до конца года, что его не заключат до конца года. Я, например, как и другие, обратил внимание на заявление турецких источников, которые говорят, что Турция свои условия нормализации с Арменией выставляет, среди которых - Зангезурский коридор между Азербайджаном и Турцией через территорию Армении; отказ от любого географического наименования Арцаха, то есть Нагорного Карабаха и, наконец, от политики осуждения геноцида армян. Что касается первых двух вопросов, то здесь, я думаю, Пашинян готов был бы согласиться. Что касается третьего, вот я посмотрю, как он от этого мог бы отказаться, если действительно это условие подписания мирного договора", - подчеркнул депутат.

При этом он полагает, что это скажется нa его политической карьере, ввиду того, что это он уже объяснить не сможет.

"Что касается Нагорного Карабаха, он уже всем и каждому объясняет в Армении - Карабах сдали русские, Россия виновата во всём, мы тут не причём. Он снимает с себя всякую ответственность. Он, по сути, кинул Карабах в войну, он отказался мобилизовать Армению на борьбу. Он сам в прошлом году сказал, что это внутреннее дело, Карабах - это часть Азербайджана. Но, оказывается, виновата во всём Россия", - резюмировал российский депутат.