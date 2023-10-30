Понедельник, 30 Октября 2023 21:56

АрмИнфо.Следственный комитет Армении опубликовал данные о количестве убитых и раненых, в том числе мирных жителей, в том числе детей, в результате широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала пресс- секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"14 человек подверглись пыткам, 64 погибли во время исхода из Нагорного Карабаха", - отметила она, выложив также инфографику с данными о гибели свыше 200 арцахцев в ходе последней вражеской агрессии, в том числе 9 гражданских лиц, включая 3 детей, ранении свыше 231 военнослужащего и 80 гражданских лиц.

Примечательно, что ранее бывший омбудсмен Армении, глава Фонда "Татоян" Арман Татоян представил результаты работы по сбору фактов в связи с последней азербайджанской агрессией против Арцаха.

"В ходе агрессии 19-20 сентября против Нагорного Карабаха ВС Азербайджана убили 18 гражданских лиц, в том числе 6 детей, а также женщин и пожилых людей", - написал он, выложив список убитых гражданских вражеской стороной.

Добавим также, что до сих пор не известно точное число погибших военнослужащих Армии обороны Арцаха, которые ценой своей жизни отстаивали право арцахцев жить на своей земле. По некоторым данным, в неравном бою, когда 2500 армянских бойцов противостояли 60 тысячной вражеской армии, погибло несколько сот военнослужащих АО НКР.

В Минздраве АР сообщили официально, что 197 азербайджанских военнослужащих погибли в этой агрессии, еще 512 получили ранения. По неофициальным данным число погибших вражеских военных превышает 500 человек.