Понедельник, 30 Октября 2023 21:52

АрмИнфо.Председатель Высшего судебного совета РА Карен Андреасян 30 октября принял главу делегации Евросоюза в Армении, посла Василиса Марагоса.

Согласно сообщению ВСС, в ходе встречи глава Высшего судебного совета представил послу Евросоюза масштабные реформы и достижения,

зафиксированные в судебной системе страны за последний год, положительные последствия которых граждане Армении ощутят с первых месяцев 2024 года. Карен Андреасян отметил большую роль, которую играют суды в борьбе с коррупцией в Армении, а также работу, проводимую против коррупционных проявлений внутри самой судебной системы. Председатель Совета особо отметил проводимую работу, направленную на повышение репутации судей, а также доверия общества к судам.

Карен Андреасян счел важным то, что сотрудничество с Евросоюзом является приоритетом для Высшего судебного совета, одним из положительных результатов которого является цифровизация гражданского судопроизводства, которая находится на завершающей стадии, что будет в интересах как гражданина, так и общества и государства, поскольку в результате изменений нагрузка на судей снизится.

Посол ЕС, в свою очередь, счел обеспечение независимости судебной власти ключевым фактором и выразил готовность укреплять сотрудничество. Он подчеркнул важность усиления сотрудничества между ВСС и Европейским консультативным советом судей.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем углублении существующего сотрудничества, обмене опытом, разработке концепций, направленных на улучшение состояния зданий судов.