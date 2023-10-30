Понедельник, 30 Октября 2023 16:11

АрмИнфо.На полях третьей встречи по реализации Украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как сообщается на сайте президента Украины, Андрей Ермак высоко оценил присоединение Армении к кругу государств, поддерживающих Украинскую формулу мира. Он поблагодарил Армена Григоряна за личное участие во встрече на Мальте.

Руководитель Офиса президента отметил новый контекст в двусторонних отношениях между Украиной и Арменией. В этой связи была подчеркнута важность первой встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Андрей Ермак отдельно поблагодарил за участие супруги премьер-министра Армении Анны Акопян в Саммите первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве в начале сентября, и за передачу ею гуманитарной помощи для украинских школьников.

Руководитель Офиса президента подтвердил настроенность украинской стороны на усиление сотрудничества с Арменией, в частности по вопросам европейской интеграции.

"Андрей Ермак проинформировал Армена Григоряна о ситуации на поле боя и противодействии продолжающейся полномасштабной агрессии России. Также состоялся обмен мнениями по региональным вызовам в сфере безопасности",- далее говорится в сообщении.

Он поздравил Армению с избранием, как и Украины, в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках МАГАТЭ и в сфере энергетики в целом.

Армянская сторона еще не давала сообщения по поводу этих переговоров.