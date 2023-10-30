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|Премьер-министр РА: на создание Патрульной службы было затрачено 29 млрд драм
|Депутат НС РА: недавние заверения Азербайджана в том, что Баку не собирается нападать на Сюник, еще больше усугубляют азербайджанскую угрозу
|Экс-мэр Еревана назвал клеветническими выпады в адрес своей партии со стороны лидера партии <Республика>
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|Линдси Снелл: Азербайджанцы отобрали у оставшихся в Арцахе армян паспорта и не разрешают им разговаривать с родственниками без контроля
|Специалист: Интенсивность заражения корью в Армении существенно снизилась
|Предложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикер
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|Кто получит в Армении статус беженца из Нагорного Карабаха? Поясняет замминистра
|Папуашвили: главная цель Грузии - установление мира между Арменией и Азербайджаном
|Политик: инициативы властей Армении о "Перекрестке мира" неуместны
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|Глава МИД Венгрии: Расширение внешних связей - шанс остановить трагическое падение конкурентности Евросоюза
|Глава МИД: Венгрия выступает за достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
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|Пашинян и Симонян почтили память жертв преступления 27 октября 1999 года
|Вице-спикер НС РА: высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе
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|СМИ: Индия рассматривает возможность поставки новой партии военной техники Армении
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АрмИнфо.На полях третьей встречи по реализации Украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
Как сообщается на сайте президента Украины, Андрей Ермак высоко оценил присоединение Армении к кругу государств, поддерживающих Украинскую формулу мира. Он поблагодарил Армена Григоряна за личное участие во встрече на Мальте.
Руководитель Офиса президента отметил новый контекст в двусторонних отношениях между Украиной и Арменией. В этой связи была подчеркнута важность первой встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.
Андрей Ермак отдельно поблагодарил за участие супруги премьер-министра Армении Анны Акопян в Саммите первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве в начале сентября, и за передачу ею гуманитарной помощи для украинских школьников.
Руководитель Офиса президента подтвердил настроенность украинской стороны на усиление сотрудничества с Арменией, в частности по вопросам европейской интеграции.
"Андрей Ермак проинформировал Армена Григоряна о ситуации на поле боя и противодействии продолжающейся полномасштабной агрессии России. Также состоялся обмен мнениями по региональным вызовам в сфере безопасности",- далее говорится в сообщении.
Он поздравил Армению с избранием, как и Украины, в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках МАГАТЭ и в сфере энергетики в целом.
Армянская сторона еще не давала сообщения по поводу этих переговоров.
|Детектив не звонит дважды
|Секретарь Совбеза Армении провел на Мальте переговоры с главой Офиса Зеленского
|В Армении будет внедрена новая система видеонаблюдения - министр
|В посольстве США в Армении уклонились от ответа на вопрос о перспективах присоединения Вашингтона к гражданской миссии ЕС в РА
|Группа общественно-политических деятелей рассказала об искажениях Алма-Атинской декларации и последствиях правового произвола
|Политолог: Запад не может быть альтернативой России
|СНБ Армении пресекла контрабанду крупной партии наркотиков в страну из Ирана
|Институт Лемкина призывает ООН направить в Арцах миссию, состоящую из представителей стран, нейтральных к конфликту
|Премьер-министр РА: В рамках разработки мирного договора с Азербайджаном согласованы три основных принципа
|Секретарь Совбеза Армении на полях международной конференции по достижению мира на Украине провел ряд встреч
|Сурен Папикян и Закир Гасанов в Китае приняли участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме
|Депутат НС Армении ввел в обращение законопроект для уклонистов от службы в ВС
|Известны результаты голосования Армении в Генассамблее ООН по Израилю и ХАМАС
|Николай Бордюжа: Я вообще не мыслю будущего Армении без ОДКБ
|Необходимо начать работу по безопасному возвращению соотечественников в Нагорный Карабах - Шахраманян
|Израиль предложил Эрдогану забрать жителей Газы в Турцию
|Глава Совбеза Армении участвует на международной конференции по достижению мира в Украине
|Пашинян: нулевая терпимость к нарушениям правил дорожного движения в Армении очень важна
|Премьер-министр РА: на создание Патрульной службы было затрачено 29 млрд драм
|Депутат НС РА: недавние заверения Азербайджана в том, что Баку не собирается нападать на Сюник, еще больше усугубляют азербайджанскую угрозу
|Экс-мэр Еревана назвал клеветническими выпады в адрес своей партии со стороны лидера партии <Республика>
|Основная цель реформ в системе полиции - дать гражданам большее чувство защищенности - Пашинян
|При посредничестве компании Team Telecom в Армении стартовал съезд Ассамблеи армянских юристов
|Армения поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа
|Омбудсмен Армении представила депутату французского парламента нарушения прав жителей Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении мало кто верит, что за убийцами руководителей государства в октябре 1999 года, не стояли другие силы – Степан Демирчян
|Бывший глава ВСС призвал дождаться результатов следствия по делу о принуждении экс-главы ВСС уйти в отставку
|Линдси Снелл: Азербайджанцы отобрали у оставшихся в Арцахе армян паспорта и не разрешают им разговаривать с родственниками без контроля
|Специалист: Интенсивность заражения корью в Армении существенно снизилась
|Предложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикер
|Граждане Армении смогут изучать венгерский или другой иностранный язык в вузах Венгрии
|Кто получит в Армении статус беженца из Нагорного Карабаха? Поясняет замминистра
|Папуашвили: главная цель Грузии - установление мира между Арменией и Азербайджаном
|Политик: инициативы властей Армении о "Перекрестке мира" неуместны
|Спикер НС РА: В Армении все знают основных акторов событий 1 марта 2008 года и 27 октября 1999 года
|Участки, принадлежащие государству и общине, в центер Еревана самовольно включены застройщиками в строительную площадку - Генпрокуратура
|Венгрия выразила готовность содействовать сохранению армянского культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха
|Делегация Министерства культуры Франции посетила Музей Сергея Параджанова
|Венгрия хочет открыть консульство страны в Ереване
|Глава МИД Венгрии: Расширение внешних связей - шанс остановить трагическое падение конкурентности Евросоюза
|Глава МИД: Венгрия выступает за достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
|Мирзоян: Вопрос обеспечения сохранности армянского культурного наследия в Арцахе, после депортации его населения еще больше обострился
|Пашинян и Симонян почтили память жертв преступления 27 октября 1999 года
|Вице-спикер НС РА: высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе
|Альтернативы мирной повестке в регионе Южного Кавказа нет - вице-спикер НС Армении
|СМИ: Индия рассматривает возможность поставки новой партии военной техники Армении
|Красный Крест Германии готов приложить усилия в поддержку людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха
|Дунья Миятович отчиталась по визиту в зону карабахского конфликта - в тексте используются исключительно азербайджанские топонимы армянских территорий
|Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
|ЕС выделит грант в размере около 10 млн. евро на создание образовательных центров в Армении
|Министр культуры Франции анонсировала дату перезахоронения в парижском Пантеоне армянского поэта, лидера движения французского сопротивления Мисака Манушяна
|Киноцентры Армении и Франции подпишут соглашение о сотрудничестве
|Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации
|Конгресс местных и территориальных властей СЕ требует от Азербайджана освободить всех лидеров Арцаха
|Захарова: Временный поверенный в делах посольства Армении в Москве также был вызван в МИД России
|Замглавы МОНКС РА подчеркнул необходимость защиты около 5 тысяч армянских памятников, оказавшихся у Азербайджана в результате агрессии против Арцаха
|Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек
|Генсек ОДКБ: Горячие конфликты зачастую становятся инструментом геополитической конфронтации
|Пашинян анонсировал скорое создание структуры, обеспечивающей безопасность региональных коммуникаций
|Читать больше
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|Предложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикер
|Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
|Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации
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