Понедельник, 30 Октября 2023 16:03

АрмИнфо. В Армении будет внедрена новая система видеонаблюдения. Об этом 30 октября в ходе слушаний в комиссиях Национального Собрания РА по проекту государственного бюджета РА 2024 года заявил министр внутренних дел РА Ваге Казарян.

По его словам, проект недавно стал предметом обсуждений, состоявшихся у вице-премьера Мгера Григоряна. Министр подчеркнул, что внедрение новой системы позволит не только сократить количество преступлений, но и значительно снизит число дорожно- транспортных происшествий. Прежние камеры видеонаблюдения за скоростью движения были установлены в 2013 году и уже заметно устарели, они морально и физически изношены, и практически очень сложно их связать с программным обеспечением. Работы по замене старой системы на новую, отвечающую самым современным требованиям, начнутся в самое ближайшее время, заверил министр, добавив, что при разработке программы внедрения новых систем учитывался опыт Сингапура, Южной Кореи, Казахстана.