Понедельник, 30 Октября 2023 14:04

АрмИнфо.Разрыв армяно-российских отношений способен поставить Армению в очень тяжелое положение. Такое мнение выразил на встрече с журналистами эксперт экспертного клуба <Глас народа>, политолог Арман Гукасян.

По его словам, перед всеми нами стоят примеры Украины и Молдовы, и не зря в последнее время Михаил Саакашвили проявляет особую активность, давая советы Пашиняну. <Должен с сожалением констатировать, что ситуация развивается в том направлении, что в ближайшее время мы станем свидетелями еще более выраженных откровенных антироссийских шагов и действий>, - сказал он.

По убеждению политолога, антироссийская политика руководства Армении

- это не столько концептуальная смена парадигмы, а скорее возможность правящей команды сохранить свою власть, потому что если раньше она удерживала ее благодаря обвинениям в адрес <бывших>, то теперь, через 5 лет, после ряда судьбоносных провалов, настала необходимость в смене <обвиняемого>.

По мнению политолога, встреча в Гранаде стала поражением Пашиняна, а его последующий отказ ехать в Бишкек, где он мог бы встретиться с Владимиром Путиным, лишь подтвердил это поражение. Понятно, что Алиев получил от Запада то, что хотел, и уверенно явился к президенту России, а Пашинян продолжает проигрывать на дипломатическом поприще.

Основу всему этому, считает Гукасян, заложила Прага, где Пашинян признал Арцах частью Азербайджана. После последовала девятимесячная блокада, затем мы увидели выступление премьер-министра в Страсбурге, где Пашинян в очередной раз попытался обвинить в своих неудачах Россию. Затем он дал известное интервью газете Wall Street Journal, в котором в очередной раз пожаловался на российских миротворцев и заговорил о будущем российских военных баз в Армении. После дискредитации российских миротворцев и потери Арцаха команда Пашиняна теперь ставит целью дискредитировать расположенную в Гюмри 102-ю военную базу с целью вывода ее в будущем.

Наконец, задается вопросом Арман Гукасян, какие гарантии мы получили от Запада? Военно- техническую помощь от Франции, которая, по мнению политолога, носит скорее декоративный характер?

Спикер отметил, что наряду с антироссийством активно тиражируется тезис и о том, что мы Армения движется в сторону Запада, но на самом деле необходимо сказать, что мы идем в сторону неизведанного, что поставит нашу страну перед новыми вызовами, рисками и опасностями.

При этом, считает Гукасян, не будем забывать, что для Армении Россия важна еще и экономически. <Не будем забывать о наличии большого объема российского капитала в Армении и о созданных рабочих местах, о миллионных трансфертах из России, поддерживающих маростабильность, о поставках недорогово газа, инвестициях и т.д. Экономические рельсы нашей страны ведут на рынок России и стран ЕАЭС, кроме того, лишь с общего энергетического рынка ЕАЭС РА получает 300 миллионов долларов ежегодно только потому, что является членом Евразийского экономического союза. Так что перечисление всего этого указывает на то, что Запад не может быть альтернативой России>, - резюмировал Гукасян.