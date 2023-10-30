Понедельник, 30 Октября 2023 11:38

АрмИнфо. В процессе разработки мирного договора с Азербайджаном согласованы три основных принципа.

Об этом 30 октября на слушаниях по проекту государственного бюджета Армении 2024 года заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, при сохранении сторонами приверженности этим трем принципам, мирный договор с Азербайджаном вскоре будет подписан. В частности, как подчеркнул глава армянского кабмина, первый принцип касается взаимного признания территориальной целостности двух государств. Азербайджан признает территорию Армении площадью в 29,8 тыс кв. км, а Армения - территорию Азербайджана площадью в 86,6 тыс кв.км. Пашинян подчеркнул, что точность этих цифр зачастую становится темой для критики. Традиционное недоверие к ним срабатывает и тут. Но, как заметил премьер-министр, договоренность о взаимном признании целостности государств достигнута на политическом уровне, основной идеей которой должен стать источник, не находящийся под влиянием сторон. В качестве этого источника выступает советская энциклопедия 1977 года, на основании данных которой планируется провести делимитацию и демаркацию границ.

Второй принцип, по словам главы кабмина, касается проведения делимитации границы на основании Алмаатинской декларации. <То есть, стороны исходят из того, что административные границы советских республик - это уже государственные границы стран, следовательно, необходимо признать их нерушимость>, - сказал премьер-министр, добавив, что в этом вопросе важно наличие карт, которые отражают реальность того времени, и такие карты имеются.

Третьим принципом, как заметил Пашинян, является открытие на основе равенства и взаимности региональных коммуникаций, которые должны действовать под юрисдикцией стран, через которые они проходят.

Коснулся премьер и возможности нормализации армяно-турецких отношений. Он выразил надежду на то, что достигнутые между спецпредставителями двух стран договоренности, будут претворены в жизнь. В соответствии с этими договоренностями, предусмотрено открыть границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов. "Проделана значительная работа в части пограничной инфраструктуры. Мы провели перевооружение КПП <Маргара>, и уже готовы к процессам. Будем надеяться, что эти договоренности будут реализованы", - добавил премьер-министр РА.