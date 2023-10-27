Пятница, 27 Октября 2023 22:26

АрмИнфо.Предложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира. Об этом 27 октября журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, отвечая на вопрос о том, чревата ли данная инициатива потерей Мегри.

По словам Симоняна, проект властей Армении обещает мир и стабильное развитие, а главное - сохранение территориальной целостности Армении. Спикер подчеркнул, что идея "коридора" через армянскую территорию теряет свою актуальность, и все чаще звучат разговоры о мирных перспективах.

Ранее в Тбилиси премьер-министр РА Никол Пашинян представил концепцию <Перекресток мира> на Южном Кавказе. <Ереван готовится опубликовать брошюру на английском языке под названием <Перекресток мира>, в которой отражены подходы Армении относительно открытия региональных коммуникаций. Как пояснил премьер, ранее предлагаемый проект <Армянского перекрестка> был чуточку переформатирован. Ереван будет ждать реакции международных партнеров на новый вариант открытия региональных коммуникаций. По его словам, материал вскоре станет доступен также широкой общественности.

Напомним, премьер Никол Пашинян 17 октября на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, заявил о готовности восстановить Мегринскую железную дорогу, которая соединит не только Армению с Азербайджаном, но и южные районы Армении с северо- западными, юго-западные районы Азербайджана с Нахиджеваном, далее Армению с Турцией, Азербайджан с Турцией, Грузию, Азербайджан, Армению, Иран, Восток с Западом, от Каспийского моря до Средиземного моря. <В Армении этот проект называют <Армянским перекрестком>, но думаю, что настало время для ребрендинга данного проекта, назвав его <Перекрестком мира>. По той же логике мы готовы к открытию автомобильных путей>, - заявил глава кабмина Армении.

Отметим, что еже в начале прошлого года на заседании кабмина Пашинян заявил, что в результате обсуждения темы открытия региональных коммуникаций проект "Север- Юг" был реорганизован в проект "Север-Юг, Восток-Запад". Армянский премьер выразил надежду на то, что этот проект будет реализован быстрыми темпами. "Это означает, что одна из ветвей этой дороги, я имею в виду "Север-Юг, Восток-Запад", или, короче говоря, одна из ветвей "Армянского перекрестка" будет проходить из Республики Армения в Исламскую Республику Иран, другой ветвью будет Азербайджан- Армения, а позже - Нахиджеван- Турция. Мы помещаем этот проект в этот общий контекст. Мы надеемся, что к концу года у нас появится строительная компания, которая выполнит эти работы. Проектная часть "Востока-Запада" не реализована, но в процессе в контексте достижения политических договоренностей мы очень быстро реализуем и эту часть",- заявил премьер-министр Армении.