Пятница, 27 Октября 2023 22:23

АрмИнфо.Главная цель и задача Грузии - установление мира между Арменией и Азербайджаном. Как передает <Спутник Грузия>, об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, для подписания мирного соглашения есть позитивные сдвиги. "Я надеюсь, что это будет реализовано как можно скорее, потому что в общих интересах нашего региона сделать наш регион пространством мира и безопасности", - заявил Папуашвили.

Как отметил глава законодательного органа, Грузия не только исторически, но и в недавнем прошлом всегда была местом и страной, которая предоставляла друзьям - Армении и Азербайджану - возможность встречаться для предметных обсуждений.

"Это всегда делалось в разных форматах и на разных уровнях. Грузия - это чуть ли не единственная страна, к которой обе страны испытывают абсолютное доверие, потому что в период конфликта, который произошел в этом регионе, кстати, все власти подтвердили, что мы сохраняем полный нейтралитет в отношении этого конфликта", - отметил Папуашвили.

Что касается роли Грузии, то здесь, по словам спикера, у главы грузинского правительства особенно тесные отношения как с премьером Армении, так и с премьером Азербайджана и с президентом Азербайджана. Как отметил Папуашвили, эта роль уже внесла позитивный вклад, когда в июне 2021 года при посредничестве Грузии власти Азербайджана освободили 15 армянских пленных, а Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей. "Я уверен, что использование позитивной роли будет важно как для Армении, так и для Азербайджана. Грузия, как главное связующее звено в регионе, еще больше укрепляет эти позиции. Конференция с участием до 2000 делегатов подтверждает, что Грузия становится региональным центром по многим направлениям", - отметил Папуашвили.