Пятница, 27 Октября 2023 16:11

АрмИнфо.<Полагаю, что все знают основных игроков событий 1 марта 2008 года и 27 октября 1999 года. Остается только, чтобы этот факт был зафиксирован, и последовало соответствующее наказание>, - заявил сегодня журналистам председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

<Уверен, что мы все знаем, кто стоял за терактом в армянском парламенте и его причинах. Я не могу сейчас озвучить эти имена, поскольку с точки зрения моей должности, это может быть воспринято как обвинение, но, как и в случае с 1 марта, так и с 27 октября все знают заказчиков этих преступлений>, - подчеркнул Симонян, добавив, что события 27 октября 1999 года имеют временные сложности. Он, впрочем, заметил, что знаком со следствием ровно настолько, насколько с ним знакомы граждане страны. Симонян указал на наличие политической воли в раскрытии заказчиков преступления. Спикер подчеркнул, что имеется свидетель в лице следователя, который проводил следственные мероприятия по делу о теракте в Национальном Собрании и который в настоящее время находится за пределами страны.

Симонян ушел от прямого ответа на вопрос, имеет ли он в виду второго и третьего президентов РА.

Напомним, что 27 октября 1999 года пятeро вооруженных автоматами Калашникова людей во главе с лидером группы, журналистом Наири Унаняном проникли в здание парламента во время правительственного часа. Были расстреляны семь человек - премьер министр Вазен Саркисян и спикер парламента Карен Демирчян министры и депутаты. Ещё один парламентарий умер от сердечного приступа. Ранения получили 7 депутатов. Более 40 человек оказались в заложниках.

Суд над террористами начался в феврале 2001 года. 2 декабря 2003 года суд первой инстанции Центр-Норк-Мараш приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (В мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ "Нубарашен"). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме. Кассационный суд РА оставил приговор в силе. До сих пор не известны заказчики данного вопиющего преступления.