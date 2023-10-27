Пятница, 27 Октября 2023 15:14

АрмИнфо. Венгрия та страна, которая горда своим христианским наследием. Об этом 27 октября в Ереване на совместной пресс- конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, на просьбу прокомментировать возможность сохранения армянского культурно-духовного наследия на оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха, которое перманентно подвергается азербайджанскому вандализму.

"Сегодня говорить об этом Европе кстати, вызов, так как либеральный мейнстрим верховодит в политике. То, есть мы народ, который гордится своим христианским наследием, хотя в Европе об этом сегодня говорить сложно. Если кто-то говорит, что гордится своим христианством - смотрят косо. Но мы считаем важным и в глобальном контексте содействие христианским общинам. В ряде стран мы финансировали программы, цель которых непосредственная охрана архитектурных объектов, христианских храмов. Если будет такая возможность и необходимость, мы готовы исходя из наших христианских устремлений, с удовольствием поможем", - сказал он.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что Венгрия наложила вето на заявление ЕС по поводу агрессии Азербайджана в отношении Арцаха, Сийярто, в частности, сказал: "Могу сказать следующее: у ЕС есть верховный представитель, господин Боррель. Он всегда свободно делает заявления, на них мы не налагаем вето. И поскольку он имеет подобную возможность, мы считаем излишним согласовывать все то, что он должен сказать от имени всех. Он верховный представитель, вся ответственность и полномочия в его руках. Он может делать заявления, и он их делает. Не только по этому, но по другим вопросам. Мы говорили - это верховный представитель, это его работа, он должен делать заявления. Он занимает эту должность и за это получает зарплату. Такова наша точка зрения в целом".