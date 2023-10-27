Пятница, 27 Октября 2023 13:22

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян и спикер НС Ален Симонян почтили память государственных и политических деятелей, ставших жертвами преступления 27 октября 1999 года.

<Премьер-министр Никол Пашинян и спикер НС Ален Симонян возложили цветы к мемориалу, установленному в парке Национального собрания, и почтили память государственных и политических деятелей, ставших жертвами преступления 27 октября 1999 года>, - сообщили в пресс-службе премьера.

Напомним, что 27 октября 1999 года пятeро вооруженных автоматами Калашникова людей во главе с лидером группы, журналистом Наири Унаняном проникли в здание парламента во время правительственного часа. Были расстреляны семь человек - премьер министр Вазен Саркисян и спикер парламента Карен Демирчян министры и депутаты. Ещё один парламентарий умер от сердечного приступа. Ранения получили 7 депутатов. Более 40 человек оказались в заложниках.

Суд над террористами начался в феврале 2001 года. 2 декабря 2003 года суд первой инстанции Центр-Норк-Мараш приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (В мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ "Нубарашен"). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме. Кассационный суд РА оставил приговор в силе. До сих пор не известны заказчики данного вопиющего преступления.