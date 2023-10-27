Пятница, 27 Октября 2023 12:04

АрмИнфо.Индия рассматривает возможность поставки новой партии военной техники Армении - своему стратегическому союзнику на Кавказе.

Как пишет издание Economic Times со ссылкой на источники, недавно Нью-Дели посетил высокопоставленный армянский чиновник (секретарь Совбеза РА - ред.), который провел переговоры на эту тему.

"Подробности новых поставок пока неизвестны, но новая партия вооружений может включать технику, формирующую сдерживающий фактор в условиях конфликта Армении с Азербайджаном", - пишет издание со ссылкой на источники в Армении.

Отмечается также, что ранее Индия провела успешную поставку первой партии вооружений Армении. По информации сайта, поставки проходили через территорию Ирана. Партия включала в себя РСЗО Pinaka, противотанковые ракеты и боеприпасы.

Ранее Indian Defence Research Wing сообщило, что в начале августа индийская оборонная компания Bharat Forge LTD передала Армении шесть буксируемых 155-мм гаубиц ATAGS в рамках контракта на сумму $155,5 млн. Сделка предусматривает поставку Армении в течение трех лет 90 артиллерийских орудий этого типа.

Также в конце сентября 2022 года Индия и Армения подписали контракт на поставку вооружения армянской стороне на сумму примерно в $244 млн. Сообщалось, что заказ включает в себя первую в истории экспортную поставку РСЗО Pinaka индийского производства.