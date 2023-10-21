Суббота, 21 Октября 2023 14:20

АрмИнфо. Армянский тюрколог Варужан Гегамян рассказал о целях азербайджано-турецких учений, запланированных на 23-25 октября в Азербайджане.

Констатировав, что резкое увеличение количества совместных двусторонних и многосторонних военных учений само по себе является весьма показательным фактом, Гегамян назвал существенным и то, где они пройдут в данном случае.

"Существенное значение имеет место, где пройдут военные учения: Нахиджеван и оккупированные районы Арцаха (то есть вдоль границ Сюника и Вайоц Дзора Республики Армения).

Существенно также то, что хотя формально военные учения посвящены 100-летию Турецкой Республики, военные учения проходят на территории Азербайджана, для чего в туда также были доставлены турецкие F16 и вертолеты.

Нельзя исключать, что это очередной этап подготовки к совместному турецко- азербайджанскому нападению на Сюник и Вайоц Дзор, а учения - лишь повод для размещения тяжелой турецкой военной техники и авиации в Нахиджеване и оккупированном Арцахе", - отметил тюрколог.