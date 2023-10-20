Пятница, 20 Октября 2023 17:36

АрмИнфо.Правительство Норвегии внесло добровольный взнос в размере 32 000 000 норвежских крон (около 2 769 000 евро) в поддержку Плана действий Совета Европы для Армении на 2023-2026 годы.

Как сообщает пресс-служба Совета Европы, в этой связи постоянный представитель Норвегии при Совете Европы посол Хельге Саланд встретился с заместителем генерального секретаря Бьорном Берге.

Отметим, что план действий был запущен 16 февраля текущего года в Ереване.