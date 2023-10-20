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АрмИнфо.В ходе потасовки перед зданием представительства Арцаха в Армении пострадал руководитель аппарата президента НКР Карен Шахраманян.
Собравшиеся перед зданием карабахцы, выражавшие возмущение прекращением финансирование с 1 октября работников государственных структур Арцаха, вступили в перебранку с представителями аппарата президента НКР, которая переросла в драку. В конфликт попытался вмешаться Карен Шахраманян, но получил удары кулаками. Лишь после вмешательства правоохранительных органов ситуацию удалось взять под контроль.
По имеющейся информации, глава аппарата президента НКР был приглашен в полицию РА, где ему было предложено представить сообщение о применении против него насилия.
Отметим, что сегодня группа арцахцев провела акцию протеста перед представительством Арцаха в Ереване с требованием провести встречу с президентом НКР Самвелом Шахраманяном. Граждане выражали недовольство последним решением президента НКР, которым были уволены все сотрудники госорганов. Во время акции произошли столкновения. Президент НКР вышел к протестующим и пообещал дать ответы на все волнующие их вопросы.
В СМИ тиражируется информация, что организатором протестной акции был бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, который одним из первых покинул Арцах после его падения.
Кроме того, армянские СМИ пишут, что Шахраманян был вынужден уволить сотрудников госаппарата, поскольку Республика Армения заморозила дотации для НКР, несмотря на то, что они были предусмотрены госбюджетом
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Норвегия финансово поддержит План действий СЕ для Армении на 2023-2026 годы
|В ходе потасовки в Ереване пострадал руководитель аппарата президента НКР
|Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых в Араратской области, обвиняются в нарушении русла реки Аракс
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|Арман Татоян представил стратегические цели Азербайджана в ходе последней агрессии в Арцахе
|Оппозиционные политики призвали арцахцев не разобщаться и не поддаваться на манипуляции
|В Армении планируется внедрить институт рейтингования телеканалов и телевизионных программ
|Сенат Чехии принял резолюцию о гуманитарных потребностях и ситуации армян в Арцахе
|Президент Арцаха: я подписал указ, чтобы остановить войну и спасти жизни
|В Армении создается комитет по сохранению государственности Арцаха
|За неисполнение обязанностей военной службы в период военного положения призывники предстанут перед судом
|ЗАО <Амунди-АКБА Асет Менеджмент> стала акционером Team Telecom Armenia
|Резолюция парламента Австрии должна содержать и положения об уголовном преследовании геноцидного режима Алиева - экс-госминистр
|УВКБ ООН готово оказать содействие правительству РА в решении первоочередных проблем вынужденных переселенцев
|Дело в отношении военнослужащих, сдавших без боя боевые позиции, направлено в суд
|Тагуи Товмасян призывает международных партнеров оказать предметное давление на Азербайджан, чтобы вывести из бакинских тюрем удерживаемых армян
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|Парламент Австрии осудил этническую чистку в отношении народа Арцаха со стороны Азербайджана
|Одно из крупнейших холодильных хозяйств Армении способно принимать до 10 000 тонн продуктов
|Премьер Литвы надеется, что Ереван и Баку будут следовать своим обязательствам
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|Пашинян: Литва - один из надежных партнеров Армении в ЕС
|Ереванский кукольный театр удостоился статуса национального
|Прокурор просит приговорить Армена Чарчяна к 5 годам лишения свободы
|Аргишти Кярамян и Дуня Миятович обсудили уголовно-правовые вопросы этнической чистки и насильственной депортации более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха
|В Ереване состоялось 7-е заседание Совместного комитета Армения-ЕС по упрощению визового режима
|Глава ереванской общины продал детсад: Прокуратура оспорит законность сделки в суде
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с Си Цзиньпином
|МККК опубликовал видеоматериал с кадрами текущей ситуации в опустошенном Арцахе
|Правозащитник бьет тревогу: Патрульные штрафуют арцахских водителей на 100 тысяч драм за отсутствие страховки
|Дарить подарки чиновникам нельзя! Власти Армении уточнили, что будет с полученными подарками
|Самвел Шахраманян в ближайшее время выступит с заявлением
|Будет ли прекращено вещание в Армении российских государственных телеканалов? Отвечает министр
|Академгородок в Армении будет задействован в 2030 году
|Эрик де Муйнк: Открытие бельгийского посольства в Армении обусловлено геополитическими процессами и желанием армянских властей быть ближе к Европе
|Министр: правительство пытается найти такие решения, которые позволят карабахским детям учится в школах на постоянной основе
|Постпред Армении в СЕ: Азербайджан должен быть привлечен к ответственности за этнические чистки в Нагорном Карабахе
|Совет российских соотечественников НКР азербайджанцам: Вам не стереть историю возрождения русского православия на карабахской земле
|Депутат Бундестага: Мы находимся рядом с Арменией
|Переселенцы из Нагорного Карабаха не обеспечены элементарными бытовыми условиями - депутат
|Посол по особым поручениям РА обратился к гражданам Армении с призывом сдавать свободные квартиры в аренду соотечественникам из Арцаха
|Омбудсмен Арцаха: Какое же я испытываю отвращение от бессмысленных заявлений по типу "осуждаем", "глубоко обеспокоены", "призываем"
|Тагуи Товмасян призвала международных коллег в срочном порядке урегулировать вопросы, связанные с сохранением культурного наследия в Арцахе
|Комитет министров ЕС выступил с заявлением по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Проезд грузовиков по Военно-грузинской дороге закрыт из-за ухудшения погоды на территории Грузии - МЧС России
|Туркменистан выступает за «Зеленый» Шелковый путь и политическую логистику
|Генсек МОФ прибыла в Армению выразить свою солидарность с армянским народом
|Из более 100 тыс насильственно перемещенных арцахцев единовременную помощь получили около 80 тыс.
|Замглавы МИД Армении: ООН не смогла активировать свою систему раннего реагирования для предупреждения этнических чисток Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Все силы, заинтересованные в урегулировании отношений Армения-Азербайджан, обрадовались факту геноцида народа Арцаха - экс-госминистр НКР
|Завершено предварительное расследование в отношении 4-х медработников, содействовавших хищению более 908 млн драмов со стороны экс-директора МЦ <Сурб Григор Лусаворич>
|В СК Армении возбудили уголовное производство по факту стрельбы во дворе суда общей юрисдикции в Ачапняке
|Посол Франции воочию ознакомился с оккупацией Азербайджаном суверенных территорий РА
|Читать больше
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