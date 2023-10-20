Пятница, 20 Октября 2023 17:29

АрмИнфо.В ходе потасовки перед зданием представительства Арцаха в Армении пострадал руководитель аппарата президента НКР Карен Шахраманян.

Собравшиеся перед зданием карабахцы, выражавшие возмущение прекращением финансирование с 1 октября работников государственных структур Арцаха, вступили в перебранку с представителями аппарата президента НКР, которая переросла в драку. В конфликт попытался вмешаться Карен Шахраманян, но получил удары кулаками. Лишь после вмешательства правоохранительных органов ситуацию удалось взять под контроль.

По имеющейся информации, глава аппарата президента НКР был приглашен в полицию РА, где ему было предложено представить сообщение о применении против него насилия.

Отметим, что сегодня группа арцахцев провела акцию протеста перед представительством Арцаха в Ереване с требованием провести встречу с президентом НКР Самвелом Шахраманяном. Граждане выражали недовольство последним решением президента НКР, которым были уволены все сотрудники госорганов. Во время акции произошли столкновения. Президент НКР вышел к протестующим и пообещал дать ответы на все волнующие их вопросы.

В СМИ тиражируется информация, что организатором протестной акции был бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, который одним из первых покинул Арцах после его падения.

Кроме того, армянские СМИ пишут, что Шахраманян был вынужден уволить сотрудников госаппарата, поскольку Республика Армения заморозила дотации для НКР, несмотря на то, что они были предусмотрены госбюджетом