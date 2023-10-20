Пятница, 20 Октября 2023 17:25

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян уже давно утратил доверие народа. Об этом 20 октября журналистам заявил бывший руководитель аппарата Конституционного суда РА Эдгар Казарян, комментируя сегодняшнюю акцию карабахцев перед представительством Арцаха в Армении.

По его словам, о доверии народа говорят результаты выборов в Совет старейшин Еревана, в ходе которых правящему режиму не удалось набрать даже 70 тысяч голосов избирателей. Оппозиционер подчеркнул, что единственным адресатом требований граждан, будь то Арцаха, Тавуша или Лори, является один человек - это Никол Пашинян. <Неужели вы считаете, что народ Арцаха и его президент сами собрались и приехали сюда? Кто привел Арцах к нынешней ситуации? Что, у арцахцев не было интернета, связи, чтобы понять, как Пашинян, оставив в стороне Россию и Путина, обратил свой взор на Европу и Мишеля? Неужели после подписанных им документов, и странных комментариев они не поняли, кто в действительности является источником их бед?>, - задавал вопросы Казарян, выразив недоумение действиями карабахцев, выражавших свое возмущение решениями президента Арцаха Самвела Шахраманяна. Он призвал арцахцев пойти на площадь Республики и на Баграмяна, 26, где найти человека по имени Никол Пашинян - автора всех их бедствий.

Оппозиционер отметил, что за апрельскую войну 2016 года ответственность несли те представители, которые в тот период находились во власти. За 44-дневную войну и ее последующие потери ответственность лежит на нынешних властях. <Как такое может быть, когда ты являешься представителем власти, а виновные в твоих провалах все, кроме тебя самого. Такого не бывает>, - подчеркнул Казарян.

Отметим, что сегодня группа арцахцев провела акцию протеста перед представительством Арцаха в Ереване, с требованием провести встречу с президентом НКР Самвелом Шахраманяном. Граждане выражали недовольство последним решением президента НКР, которым были уволены все сотрудники госорганов. Во время акции произошли столкновения. Президент НКР вышел к протестующим и пообещал дать ответы на все волнующие их вопросы.

В СМИ тиражируется информация, что организатором протестной акции был бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, который одним из первых покинул Арцаха, после его падения.

Кроме того, армянские СМИ пишут, что Шахраманян был вынужден уволить сотрудников госаппарата, поскольку Республика Армения заморозила дотации для НКР, несмотря на то, что они были предусмотрены госбюджетом.