Пятница, 20 Октября 2023 15:41

АрмИнфо. Экс-омбудсмен Армении, глава Центра права и справедливости Фонда <Татоян> Арман Татоян представил в ходе пресс- конференции 20 октября стратегические цели властей Азербайджана в ходе агрессии 19 сентября в отношении Нагорного Карабаха и ее жителей.

Подготовив карты 4 районов Арцаха - Мартакертского, Марутнинского, Аскеранского и Степанакертского -, команда Фонда представила пункты сосредоточения азербайджанских ВС, передвижение, направления их атаки на мирное население и т.д. <Все изученные факты свидетельствуют о том, что агрессия 19 сентября была тщательно продумана азербайджанским государством>, - сказал Арман Татоян.

В качестве основных целей проводимой политики он отметил изоляцию населенных пунктов друг от друга, нарушение связи, в том числе между арцахскими военными и гражданскими лицами.

<Обстрел начался днем в пределах с 12:00 -12:30, когда учащиеся находились в образовательных учреждениях. То есть, семьи были разъединены, и не имели возможности узнать что-либо о своих родных. Это было не случайностью, а преднамеренной политикой Азербайджана, чтобы создать панику, сделать ситуацию неуправляемой>, - отметил экс-Омбудсмен.

В определенных населенных пунктах, по словам Татояна, люди имели порядка получаса, чтобы сбежать, а многие и вовсе не успели обуться и одеться. <Здесь не может идти речи о том, что люди добровольно покинули свою родину>, - добавил он.

Представляя ситуацию в Степанакерте, Татоян подчеркнул, что изоляция здесь имела ключевое значение. Поскольку вражеская сторона хотела лишить возможности центр управления связаться с другими населенными пунктами для управления ситуацией, обеспечения защиты граждан, эвакуации и т.д.

Особенностей поведения азербайджанских ВС он назвал повреждение, блокаду инфраструктуры, имеющей жизненное значение. В этой связи глава Фонда рассказал о случаях захвата вражеской стороной 2 водохранилищ Степанакерта, которые обеспечивали население питьевой водой. Перекрыв эти участки, фильтрация воды стала невозможной. Татоян заметил, что по его просьбе воду из Арцаха насильственно перемещенные граждане привезли в Армению для передачи ее на экспертизу, результаты которой будут использованы в качестве доказательства преступлений Азербайджана.

Подобную политику, как заметил Татоян, азербайджанская сторона использует и в отношении оккупированных территорий Армении, в частности, в Сюнике и Гегаркунике.

Отметим, что в результате азербайджанской агрессии 19 сентября в отношении Арцаха, которой предшествовала тотальная блокада, в Армению были насильственно перемещены более 100.6 тыс. граждан Арцаха.