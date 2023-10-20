Пятница, 20 Октября 2023 10:56

АрмИнфо. Экс-председатель постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального Собрания Армении, беспартийный депутат Тагуи Товмасян продолжает озвучивать на международных площадках проблему военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену.

"В письменном и устном общении с моими международными партнерами я продолжаю поднимать проблему армянских пленных, напоминая, что с 2020 года по сей день Азербайджан в различных ситуациях захватывает в плен и удерживает граждан Армении и Арцаха.

Грубо переступая как принципы международного права, так и взятые на себя международные обязательства, Азербайджан продолжает держать в бакинских тюрьмах сотни военнопленных и незаконно похищенных военно-политических руководителей и гражданских лиц Республики Арцах.

В письмах, адресованных моим международным партнерам, я подчеркнула, что, например, обвинения в адрес Вагифа Хачатряна в преступлениях, совершенных во время Первой Арцахской войны, полностью ложны. Также я попросила оказать предметное давление на Азербайджан, чтобы вывести из бакинских тюрем гражданина Вагифа Хачатряна и других наших соотечественников и вернуть их на родину. Я буду продолжать постоянно заниматься вопросом возвращения пленных соотечественников до тех пор, пока вопрос не найдет свое справедливое и полное решение.

Напомню всем своим коллегам, что до тех пор, пока в отношении Азербайджана не применены действенные санкции, он будет продолжать совершать всё новые и новые преступления", - сообщила Товмасян.

Стоит отметить, что до сих пор не известно точное число военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года. По оценкам экспертов их несколько сотен. Баку подтверждает наличие у себя 38 армян. Армянские военнопленные и гражданские лица подвергаются бесчеловечному отношению и пыткам в плену. Многие из них по сфабрикованным уголовным делам, приговоренным к длительным срокам заключения.