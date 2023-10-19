Четверг, 19 Октября 2023 21:30

АрмИнфо. Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении, заявила заявила премьер этой страны Ингрида Шимоните в Ереване по итогам встречи с армянским коллегой Николом Пашиняном.

По ее словам, она гордится тем, что Литва стала первым государством, признавшим независимость Армении в 1991 году. <Рада сегодня быть здесь и подтвердить поддержку Литвы суверенитету и территориальной целостности Армении>, - заявила она.

Она заметила, что сегодня Армения стоит перед многочисленными вызовами. <Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших в результате войн в Нагорном Карабахе. Сочувствую людям, покинувшим свои дома. Правительство Литвы оказало гуманитарную и финансовую помощь Армении, и хотя это не облегчит страдания и боль людей, тем не менее поможет удовлетворить насущные потребности>, - сказала Шимоните.

Как указала Шимоните, она высоко ценит приверженность Армении мирному процессу и выражает поддержку посредническим усилиями ЕС и США.

<Надеюсь, что стороны (Армения и Азербайджан - ред.) будут следовать своим обязательствам, проявляя взаимное уважение суверенитету и территориальной целостности. Верю, что путем диалога возможно достичь прочного мира. Путь к миру нелегок, но это единственный способ добиться стабильности и процветания во всем регионе>, - сказала премьер-министр Литвы.

По ее словам, на переговорах с Пашиняном речь шла о ситуации с безопасностью в регионе. Премьер-министр Литвы подтвердила свою глубокую убежденность в том, что демократии должны объединяться и стоять плечом к плечу, защищая общие ценности и основанный на правилах международный мировой порядок. Именно поэтому она сегодня находится в Армении.

Помимо этого, по словам Шимоните, она подтвердила свое искреннее желание увидеть увеличение присутствия Евросоюза в Армении. <Я подтвердила, что Литва намерена поддерживать углубление отношений ЕС-Армения>, - сказала премьер.

Она отметила, что Евросоюз остается главным партнером Армении в процессе реформ. Литва готова оказать экспертную поддержку реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения, а также общему процессу происходящих в Армении реформ.

Шимоните убеждена, что успех Армении в процессе реформ поможет укрепить демократию Армении, повысить ее устойчивость и обеспечить должное место Армении в сообществе демократий. <Независимая, суверенная, безопасная и процветающая демократическая Армения, а также мир и стабильность на Южном Кавказе - наши общие цели. Литва привержена совместной работе для их достижения>, - сказала премьер-министр Литвы.