Четверг, 19 Октября 2023 14:32

АрмИнфо.Открытие посольства Королевства Бельгии в Армении обусловлено геополитическими ситуацией в мире и регионе, и желанием армянских властей быть ближе к Европе. Об этом в ходе пресс-конференции 19 октября заявил Посол Королевства Бельгии в Армении Эрик де Муйнк.

В этой связи он выразил желание со стороны Бельгии содействовать развитию демократических процессов в Армении. <Как вы знаете, Бельгия является одним из учредителей ЕС, и наша страна хочет внести свой вклад в процесс мирного урегулирования в регионе>, - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что бельгийская сторона уже приступила к конкретным работам в Армении. <В первую очередь мы организовали лечение в Бельгии тяжело раненных граждан в результате взрыва на АЗС в Степанакерте>, - сказал де Муйнк, подчеркнув, что координировал эти работы в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Армении и Всемирной организацией здравоохранения.

Посол рассказал также, что МИД утвердила помощь, которую Бельгия должна постоянно оказывать Армении для поддержки насильственно перемещенных граждан из Арцаха.

Напомним, что МИД Бельгии заявил об открытии диппредставительства в Армении в мае 2023 года. До сих пор Бельгия работала с Арменией через посольство страны в Москве.