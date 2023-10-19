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АрмИнфо.Открытие посольства Королевства Бельгии в Армении обусловлено геополитическими ситуацией в мире и регионе, и желанием армянских властей быть ближе к Европе. Об этом в ходе пресс-конференции 19 октября заявил Посол Королевства Бельгии в Армении Эрик де Муйнк.
В этой связи он выразил желание со стороны Бельгии содействовать развитию демократических процессов в Армении. <Как вы знаете, Бельгия является одним из учредителей ЕС, и наша страна хочет внести свой вклад в процесс мирного урегулирования в регионе>, - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что бельгийская сторона уже приступила к конкретным работам в Армении. <В первую очередь мы организовали лечение в Бельгии тяжело раненных граждан в результате взрыва на АЗС в Степанакерте>, - сказал де Муйнк, подчеркнув, что координировал эти работы в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Армении и Всемирной организацией здравоохранения.
Посол рассказал также, что МИД утвердила помощь, которую Бельгия должна постоянно оказывать Армении для поддержки насильственно перемещенных граждан из Арцаха.
Напомним, что МИД Бельгии заявил об открытии диппредставительства в Армении в мае 2023 года. До сих пор Бельгия работала с Арменией через посольство страны в Москве.
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|Мирзоян высоко оценил позицию МОФ относительно агрессии Азербайджана в отношении Арцаха
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|Василис Марагос: Обсуждаются возможности финансирования проектов развития в сфере здравоохранения, предусмотренных планом действий РА-ЕС
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|Политик: Армения и Азербайджан не могут проводить разграничение границ на основе карт 1975 года
|Министр: с 2027 года все медицинские работники в Армении должны будут иметь на руках соответствующие лицензии
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|Израильский ученый сравнил действия ХАМАС с поведением Азербайджана
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|Уголовное дело в отношении бывшего министра культуры Асмик Погосян направлено в суд
|Врачи из Арцаха приступают к профессиональной деятельности в Армении
|Депутат армянского парламента обсудила с послом Великобритании вопросы помощи арцахским беженцам
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|Разбомбленная Израилем баптистская больница расположена на территории, принадлежащей Иерусалимскому патриархату ААЦ
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