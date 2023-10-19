Четверг, 19 Октября 2023 14:18

АрмИнфо.Правительство Армении пытается найти такие решения, которые позволят карабахским детям учится в школах на постоянной, а не на временной основе. Об этом 19 октября журналистам заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Она отметила, что дети насильственно перемещенных жителей Нагорного Карабаха, в первую очередь, устраиваются в тех школах, в которых имеются свободные места, о чем информируются местные органы самоуправления. Также открыта страница в Telegram - канале, на котором в оперативном порядке решаются возникающие проблемы. Но, как заметила министр, в любом случае дети принимаются в школы по месту жительства родителей, независимо от того, имеются свободные места или нет. <Так что вопрос регулируется, но здесь имеется куда большая проблема, связанная с информированностью вынужденных переселенцев>, - сказала Андреасян, добавив, что уже 14400 детей посещают школы, но каждый день эта цифра увеличивается. Нашли работу в школах и 85 учителей, которые трудоустроились в областях и будут получать 30%-ую надбавку к заработной плате, а в Сюнике, Вайоцдзоре, Гегаркунике и в ряде общин Тавуша - 50%-ую.

Она заметила, что в случае с детскими садами, ситуация разнится. К примеру, только в Ереване около 8 тысяч детей ожидают своей очереди для поступления в них. По этой причине, чисто объективно возможности для принятия карабахских детей в детсады столицы Армении крайне ограничены. Тем более, что речь идет о порядке 9 тысяч детях дошкольного возраста. В тех же областях, где эта возможность имеется, местные органы самоуправления очень быстро принимают соответствующие решения. В этом вопросе очень важно, чтобы родители детей быстрее сориентировались с местом своего проживания.

Напомнила министр и о программе предоставления стипендий для студентов из Нагорного Карабаха. У них есть возможность продолжить обучения в государственных вузах страны, перечень вузов, колледжей и техникумов уже опубликован. Речь идет о 50% студентах и столько же учащихся колледжей.