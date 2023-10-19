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Не Левон

А чего он хочет от международного сообщества Чтоб РФ бомбило Баку Чтоб на Азербайджан европейцы наложили санкции Чтобы что Не надо оправдывать свою 30-летнюю некомпетентность и лень неким отправщением к призывам. Надо было нормальную страну строить, а не смесь саун с церквами. Пардон.