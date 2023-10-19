Четверг, 19 Октября 2023 11:34

АрмИнфо. Экс-председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам НС РА, беспартийный депутат Тагуи Товмасян вновь указала своим международным коллегам на необходимость срочного урегулирования вопросов права арцахских армян на собственность и сохранения культурного наследия в Арцахе. Об этом АрмИнфо сообщили из пресс-службы Товмасян.

"После незаконной оккупации Азербайджаном Республики Арцах карабахские армяне лишены не только права свободно и безопасно жить на своей исторической родине, но и права распоряжаться своим недвижимым и движимым имуществом, сохранять духовное, историко-культурное наследие.

Я попросила своих международных партнеров предпринять действенные шаги в рамках своего мандата: обеспечить реализацию права арцахских армян на собственность; дать возможность последним свободно и непринужденно распоряжаться своим имуществом (недвижимым, движимым, животным); в случае незаконного распоряжения имуществом, принадлежащим народу Арцаха, требовать возмещения ущерба от Азербайджана; содействовать сохранению культурного и религиозного наследия в Арцахе, где насчитывается более 10 тысяч памятников", - отметила депутат.

При этом Товмасян считает, что и находящиеся на данный момент в Арцахе российские миротворцы, и международные наблюдатели ООН должны запретить повторение преступного сценария осквернения и уничтожения церкви Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши и других армянских религиозных памятников.

"О большей части проблем, как в последнее время, так и прежде, я неоднократно уведомляла своих международных коллег в различных форматах. Я надеюсь, что они получат свое надлежащее решение, в направлении которых мои ежедневные усилия будут постоянными", - подытожила Товмасян.