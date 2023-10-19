Четверг, 19 Октября 2023 10:04

АрмИнфо.Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге закрыт из-за ухудшения погоды на территории Грузии. Об этом говорится в сообщении пресс- службы МЧС Северной Осетии.

<В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 23:50 мск 18 октября 2023 года до особого распоряжения>, - говорится в сообщении.

Отметим, что КПП "Верхний Ларс" является единственным сухопутным маршрутом, по которому Армения по территории Грузии связывается с Россией.